Giornata nazionale Sla, i fondi raccolti contro il caro energia

Ed ecco spiegato lo slogan un contributo versato con gusto. La presidente Massimelli nel corso di un incontro, accanto al gusto per un bicchiere di barbera d’Asti (al centro della campagna di fundraising legata alla giornata nazionale dal 2013 proprio con lo sloga “Un contributo versato con gusto”) ha sottolineato come al centro dell’iniziativa vi sia «il gusto di fare del bene, perché fare del bene ci fa bene».

Quest’anno sono ben 15 le cantine astigiane che, con la loro Barbera d’Asti Docg e Docg Superiore, con un punteggio superiore agli 89 punti hanno convinto la commissione d’assaggio di esperti degustatori. Domenica 18 settembre, in oltre 150 piazze italiane e con una donazione minima di 10 euro sarà possibile aggiudicarsi una delle pregiate bottiglie messe a disposizione grazie a Regione Piemonte, Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, Camera di commercio Alessandria-Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Unione Industriale della Provincia di Asti.

La Sla è una patologia ad alta complessità che coinvolge, oltre la persona malata, anche l’intero nucleo familiare. La mente resta vigile ma prigioniera in un corpo che diventa via via immobile: la perdita delle capacità di movimento, di respirazione, di deglutizione e di comunicazione verbale richiedono una continua elaborazione e adattamento.

In un sistema italiano troppo spesso farraginoso le persone con Sla, oltre ad essere imprigionate nel proprio corpo, sono costrette a lunghi tempi di attesa per ottenere un comunicatore che, per altro, non sempre risulta adeguato: una vera e propria privazione del diritto fondamentale di comunicare.

Aisla ha pubblicato il documento sul "Percorso per la comunicazione aumentativa alternativa nella persona con Sla". È attraverso la comunicazione che la persona entra in relazione con l’altro, e per questo che la Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa) assume un ruolo di fondamentale importanza e valore, poiché consente di superare il limite imposto dalla malattia e diventa strumento essenziale per esprimere i propri bisogni, instaurare e mantenere relazioni interpersonali, di dirigere gli atti di cura e di autodeterminarsi.

Nella sua testimonianza Michele La Pusata, vicepresidente di Aisla ha invitato a immaginare l’incomunicabilità della Sla: «come il magma incandescente della parola che fluisce dall’intimo ma si raffredda e si consolida proprio in prossimità della bocca del vulcano formando un tappo. La comunicazione, il poter comunicare se stessi nella relazione con gli altri assume fondamentale importanza nella vita di ogni essere umano. Perdendo tale possibilità di comunicare l’uomo non è in grado di portare avanti una relazione che sia diverso dalla relazione con se stesso. Saremmo soli e fuori dal mondo senza il comunicatore oculare in quanto unico strumento in grado di veicolare verso l’esterno le richieste di aiuto, i pensieri che insistono nell’intimo del nostro essere. La mente di un malato di Sla produce pensieri, idee e sentimenti. In sostanza è in grado di sviluppare la parte essenziale e primaria del processo di comunicazione ma tutto si blocca nel momento cruciale in cui il pensiero dovrebbe incarnarsi e trasformarsi in suono» continua La Pusata. «Una voce parlante in grado di essere ascoltata dal nostro interlocutore. Infatti io dico sempre che il comunicatore è divenuto parte integrante del mio corpo a pieno titolo. Questa tecnologia rappresenta la testimonianza del buon uso del progresso scientifico a favore del bene e del benessere comune», Il vicepresidente Aisla ha inoltre sottolineato come la presenza o assenza di un comunicatore determini la qualità della vita di una persona con Sla.