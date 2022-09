Una famiglia in adozione per ricreare la comunità

La cultura si fa strumento per creare comunità, nel progetto che l’associazione Time for Africa ha promosso nella sua città, Udine. L’iniziativa è già stata sperimentata negli scorsi mesi ma è in partenza ufficiale questo settembre. La chiave per mettere in relazione le persone sono i sostegni culturali a distanza, tramite i quali una famiglia ne “adotta” un’altra – in particolare i bambini – per farle vivere esperienze a teatro, al cinema o in altri eventi in zona. “Lo scopo è quello di creare dei legami”, racconta Umberto Marin, presidente del sodalizio, “unendo tra loro delle famiglie e supportando la coesione sociale”.

Questo progetto ha radici profonde, che risalgono al 2019; è da allora, infatti, che Time for Africa lavora in due quartieri di Udine, considerati, nell’opinione comune, “pericolosi”. Il primo è Borgo Stazione, luogo di arrivi e di partenze, dove l’amministrazione del sindaco Fontanini ha aumentato la presenza delle forze dell’ordine proprio per le preoccupazioni riguardo all’ordine pubblico. Il secondo è il quartiere Aurora, una specie di dormitorio, in cui vivono 4500 persone – di cui il 16% è straniero –, ma mancano servizi culturali e ricreativi. “Abbiamo contribuito a creare reti di associazioni locali”, continua Marin, “e ad attivare collaborazioni coi servizi sociali, a organizzare eventi e realizzare percorsi di partecipazione con gli abitanti del luogo”.

L’impegno di Time for Africa in questi quartieri, quindi, si è tradotto in diversi progetti di welfare generativo. I volontari dell’associazione, però, si sono subito accorti di un bisogno fondamentale delle famiglie in situazione di difficoltà, che va oltre il sostegno materiale: la necessità di costruire relazioni e rapporti amicali, di essere partecipi e attori della vita quotidiana della comunità. Da qui è nata l’idea di utilizzare la cultura come chiave per avvicinare le persone. “Il contrasto alla povertà educativa non deve essere delegato solo alle scuole e ai servizi sociali del Comune”, chiosa il presidente, “bisogna che sia anche una responsabilità condivisa degli abitanti della città, che possono diventare un aiuto per i propri concittadini che vivono realtà più complesse e meno stimolanti”.