Testamento solidale, le voci di chi lo ha fatto

Quella di Simone è una delle testimonianze che Vita ha raccolto nello speciale VITA PLUS dedicato ai testamenti solidali, realizzato in partnership con il Comitato Testamento Solidale e scaricabile gratuitamente dal sito di vita.it: 48 pagine per scoprire tutto sui lasciti solidali, cosa sono e come si fanno, perché per le organizzazioni non profit sono tanto importanti, le risposte dei notai alle principali FAQ, ma soprattutto 13 interviste a persone che hanno già scritto il loro testamento solidale e il racconto di 12 interventi già realizzati.

Il lascito solidale - di cui oggi si celebra la Giornata Internazionale - è uno strumento che si sta sempre più diffondendo anche in Italia grazie a un cambiamento culturale che ora vede il testamento solidale come l’opportunità di proseguire il proprio impegno solidale anche quando non ci saremo più, la voglia di dare un contributo positivo a cambiare “un pezzetto di mondo”. Per le organizzazioni è uno strumento diventato ormai fondamentale, perché permette di pensare in grande, di fare un salto di crescita, di realizzare progetti più grandi e impegnativi rispetto al “day by day” che solitamente viene coperto da altre entrate.