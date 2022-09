Gli italiani hanno scelto l'Italia per le prime vacanze post Covid

Quale ripercussione della crisi energetica sulle vacanze italiane

Dalle valutazioni espresse dalla community Touring, gli aspetti che hanno soddisfatto di più nell’estate 2022 sono stati la bellezza dei luoghi (9,4 su una scala da 1 a 10) e l’accoglienza riservata dai residenti (8,6). Giudicate comunque positive la raggiungibilità (8,4) e l’organizzazione turistica locale (8,2). Le valutazioni più basse, per quanto oltre la sufficienza, sono riservate ai prezzi di beni e servizi e alle misure anti Covid (7,6). Complessivamente, comunque, la valutazione media della vacanza è buona e si attesta su un punteggio di 8,4, in crescita su 2021 e 2020, quasi ai livelli del 2019 (8,5): la soddisfazione per la vacanza 2022 è avvalorata anche da fatto che il 77% della community la rifarebbe, nonostante ci sia un’opinione quasi unanime (72%) che riguarda l’aumento generalizzato dei prezzi.

Inflazione e crisi economica mordono e ciò non può che avere ripercussioni anche sulle vacanze: una buona quota della community Touring, anche se non la maggioranza (45%), ha infatti ammesso di essersi imposta quest’anno un contenimento delle spese, pur di concedersi comunque un viaggio. È interessante vedere quali sono state le strategie adottate: in primo luogo il taglio delle spese extra (51%), in seconda battuta si è evitata l’alta stagione (32%, dati coerenti con quanto rilevato sulla stagionalità delle partenze) e a seguire si sono scelte soluzioni ricettive più economiche (30%). Ultima ratio (22%) la riduzione della durata della vacanza, che si attesta complessivamente sui livelli pre-Covid (circa 12 giorni).

Altro tema particolarmente sentito quest’estate – che caratterizzerà purtroppo la nostra quotidianità nei mesi autunnali e invernali – è quello energetico: buona parte dei rispondenti (60%) ha dichiarato di aver posto una particolare attenzione durante la vacanza a limitare consumi e sprechi. Si tratta perlopiù di un comportamento autoimposto, a fronte di una situazione oggettivamente critica, e non sollecitato da altri: solo il 26% infatti ha dichiarato che gli operatori turistici incontrati in vacanza hanno espressamente chiesto ai propri clienti di mettere in atto comportamenti per ridurre i consumi come limitare l’uso dell’aria condizionata o il ricambio di asciugamani.