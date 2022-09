Tassonomia europea, ong ambientaliste escono dal gruppo di esperti: «Manca di indipendenza»

I gruppi della società civile hanno informato il Commissario europeo Mairead McGuiness delle loro dimissioni con una lettera.

«I governi e le lobby europee hanno minato pesantemente la credibilità della Tassonomia UE e la Commissione si è piegata di fronte a loro. Non crediamo più che questa Commissione permetterà alla Piattaforma di lavorare in modo indipendente e con integrità, quindi non possiamo più far parte di questo processo», ha detto Sebastien Godinot, economista senior del WWF EPO. «La tassonomia UE doveva essere uno strumento per combattere il greenwashing. Invece, è diventata un pericoloso strumento di greenwashing, con incentivi per il gas fossile, il biogas e il disboscamento indiscriminato e l’incendio delle foreste. Dopo anni passati a cercare di costruirlo, ora è il momento di fare una campagna per convincere gli investitori a non seguirlo», commenta Luca Bonaccorsi, Direttore Finanza Sostenibile di T&E.