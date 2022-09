Alluvione Marche: cementificazione, siccità e crisi climatica

Una forte alluvione ha colpito l’entroterra marchigiano e in particolare il paese di Cantiano, dove la situazione è drammatica a causa dell’esondazione del fiume Misa. Lo fa sapere la Protezione Civile. Sarebbero 10 i morti nella provincia di Ancona. A Cantiano, Sassoferrato, Arcevia e Serra Sant’Abbondio la situazione è gravissima, sarebbero infatti - tra l’Umbria settentrionale e le Marche - caduti in poche ore accumuli d’acqua fino a 420 millimetri. Ovvero la pioggia di circa 6 mesi.

A seguito del nubifragio si è verificata anche l’esondazione del torrente Sanguerone, vicino a Sassoferato, che ha generato effetti devastanti. I danni al momento sono incalcolabili anche nell’entroterra di Pesaro-Urbino, dove sono crollati alcuni ponti e distrutte alcune abitazioni e attività. Intere aree sono da ore senza corrente elettrica.

Un dramma che era prevedibile

Quando accadono drammi di questa portata è necessario capire come sia potuto succedere un fatto così mortifero: «L’ondata di pioggia era prevista, ma non a questi livelli, non avevamo i livelli di allarme giusti. E l'esondazione del Misa, in particolare, è stata repentina e improvvisa», spiega dell'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi Luigi D’Angelo.

Esprime tanta rabbia e tanto dolore per le persone che stanno perdendo beni e soprattutto affetti familiari, Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue: «C’è la consapevolezza che eventi meteo come quello, che ha colpito le Marche, possono ripetersi già nelle prossime ore in altre zone d’Italia. Nessuno ora dica di non sapere, perché sono anni, che lo denunciamo in sintonia con la scienza, accrescendo l’allarme nei mesi scorsi: il territorio italiano è alla merce’ dei cambiamenti climatici e dell’estremizzazione degli eventi meteo dopo anni di mancati investimenti nella sicurezza idrogeologica dei territori. Lo ripetiamo ancora una volta a lettere cubitali, perché proprio ieri, qualche ora prima di questo dramma, l’Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche aveva segnalato le Marche e l’Italia centrale come aree colpite da una straordinaria siccità, cui è collegato un poco percepito, ma alto rischio idrogeologico, conseguenza di finora inusuali fattori climatici, cui si uniscono terreni inariditi dalla siccità ed infrastrutture idrauliche, rese insufficienti anche dalla crescente cementificazione».