Alluvioni e volontari, la storia infinita del Paese

Trent'anni fa era meno percepita di adesso, almeno nella pubblica opinione, la crisi climatica. Si cominciava a parlare di bombe d'acqua, ma si facevano i conti soprattutto col dissesto idrogeologico di questo Paese. Ora la sensazione è che alla messa in sicurezza dei territori - mai completamente sopraggiunta malgrado sia un evergreen di ogni dibattito elettorale - si sommi, e pesantemente, l'accelerazione dei cambiamenti del clima, con fenomeni più violenti e frequenti. Del resto la stessa Senigallia era stata colpita nel 2014.

La geografia dei disastri e dei lutti è, d'altra parte, molto più ampia. Da allora a oggi, la costante è anche quella dei volontari, coi medesimi nomi, con la stessa instancabile passione: in queste ore Croce Rossa (i loro uomini nella foto di apertura, ndr), Anpas, Misericordie sono impegnate sui territori, insieme alla Protezione civile.

E fa impressione che ciò avvenga mentre nel Dl "Aiuti", approvato al Senato nei giorni scorsi, ci si sia dimenticati di inserire un sostegno per il caro energia che sta falcidiando le loro già scarse risorse. E che, come hanno raccontato proprio a VITA, in più di un'occasione le associazioni, rende difficile persino fare il pieno di carburante a un'ambulanza, tanto che i volontari devono talvolta metter mano al portafoglio.

Speriamo che questa ennesima tragedia non passi invano: che ci si ricordi cioè di sistemare i nostri territori, di non sottovalutare l'emergenza clima, di non voltare la faccia dall'altra parte quando chi si prende di cura di noi nell'emergenza dice che rischia di non poter far partire i mezzi di soccorso.