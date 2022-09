Parchi, la via della rigenerazione urbana

La rigenerazione urbana attraverso i parchi, gli spazi pubblici, i giardini.

In un panorama di interventi socialmente responsabili del mondo aziendale, principalmente finanziario, spesso incentrati molto sulla “E” di Esg, ossia in tema ambientale – fenomeno a cui è dedicato VITA di ottobre - colpisce il progetto “Parchi Agos Green&Smart”, dell’omonima finanziaria specializzata nel credito al consumo, controllata da Crédit Agricole e Bpm.

Agos ha infatti inaugurato oggi un altro parco rigenerato, il Vulcania di Catania, in un intervento che arriverà complessivamente a quattro riqualificazioni. Interventi, recita una nota, basati sul «nuovo modello di parchi urbani a 4 dimensioni - Green, Sport, Smart e Art - per comunicare i valori “green” e “prossimità” alla base della strategia di sostenibilità di Agos, che si esprime attraverso l’impegno di Agos for Good».

Nella città etnea (via Moro 4), il verde nel parco è stato rinnovato «con le nuove alberature, la sistemazione e la potatura delle siepi e un nuovo percorso piastrellato. Vulcania viene inoltre arricchita da un’area aggregativa con sedute e arredi urbani nuovi, oltre al rifacimento di parti della recinzione e alla cura e manutenzione di specifiche parti del prato. I lavori sono in fase di ultimazione e proseguiranno anche dopo l’inaugurazione con un programma di manutenzione costante e di sviluppo ‘smart’ con qr code disseminati nel parco per raccontare il verde tramite la tecnologia».

Il parco Vulcania è da sempre uno dei luoghi più amati per praticare sport, «per questo nel Parco Agos Green&Smart di Catania è stato ripristinato il campo da basket, grazie al rinnovamento completo della superficie e delle parti rovinate, arricchito con un intervento artistico realizzato con resine adatte alle attività sportive».