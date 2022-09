Il tour che a Catania sancisce la nascita di "Sicilia che cambia"

Più di tremila i progetti dei quali “Italia che cambia” ha parlato in questi dieci anni, tracciando una mappa che ha messo in rete persone, associazioni, progetti capaci di fare la differenza.

«Ci piace parlare non solo di associazionismo e di terzo settore, ma anche d’imprese perché sono fatte dai cittadini e se cambiano le imprese cambia in qualche modo anche la società civile. Il nostro è un giornalismo costruttivo che parla di problemi ma sempre cercando di trovare le soluzioni e costruire alternative possibili, non fermandoci al mero problema».

Un portale pietra miliare nel racconto di un Paese che vuole ripartire dalla Sicilia per dimostrare di sapere essere protagonista del proprio cambiamento.

“L’innovazione si fa davvero al sud: in Sicilia, in Sardegna, in Puglia, in tutto il Sud – scrive la redazione - Che si faccia anche al Nord, lo sappiamo già. Molte delle storie più innovative e vincenti raccontate in questi anni nascono proprio nel Sud”.

Un percorso di crescita anche e soprattutto per chi la narrazione deve farla sua prima di poterla condividere con gli altri. Ecco perché era importante celebrare questi primi 10 anni ripercorrendo nuovamente l’Italia con il camper di Daniel Tarozzi e quello di Cocovan. Partenza il 9 da Alto, in provincia di Cuneo, come nel 2012, per dedicare un giorno ad ogni anno della storia di "Italia che Cambia", intrecciandola con l’analisi dei macro cambiamenti attraversati, osservati e raccontati in questi anni.