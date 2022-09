Alluvione, Pubbliche assistenze ancora in campo

«Oltre alle pubbliche assistenze Anpas locali», fanno sapere dalla presidenza nazionale, «direttamente coinvolte nell'emergenza, in coordinamento con tutte le altre forze in campo, il contingente della colonna mobile nazionale dei volontari e delle volontarie Anpas provenienti da tutta Italia sta operando in varie zone di Senigallia con idrovore, bobcat e moduli antincendio per la pulizia delle strade. Attivato anche il servizio di consulenza psicologica».

Non solo, la Pubblica Assistenza di Corinaldo ha aperto la sede sociale per dare assistenza e ristoro alle persone sfollate in Valle del Mesa.

«Oltre al soccorso, dobbiamo puntare sulla diffusione della consapevolezza dei rischi del nostro territorio come facciamo con il Dipartimento di Protezione civile con la campagna “Io non rischio”» ha dichiarato Alessandro Benini, responsabile Protezione Civile Anpas a Senigallia.

Nella foto in apertura, volontari della colonna mobile ripuliscono una cantina nell'Anconetano.