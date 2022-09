Alluvione Marche, dall'Acri un contributo di 1,5 milioni

Alluvione Marche, Save the Children: i bambini nati nel 2020 esposti 2,8 volte in più alle inondazioni «Gli eventi climatici estremi, sempre più diffusi nel mondo a causa della crisi climatica, si ripercuotono sui più vulnerabili, le bambine e i bambini. A livello globale, 1 miliardo di bambine e bambini, vive in Paesi a rischio estremo di subire gli impatti del cambiamento climatico, che sono destinati ad aumentare ulteriormente per le nuove generazioni», dice Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia- Europa di Save the Children