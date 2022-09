Crescono le dipendenze patologiche. Cosa dovrebbe fare la Regione Sicilia

Il settore è regolato in Italia da una legge (la 309/90) vecchia di oltre trent’anni, che tutti chiedono di aggiornare, ma resta ancora lì con la sua inadeguatezza anacronistica. In Sicilia il sistema dei servizi è pure ingessato da molti anni, con un rigido blocco attuale che cristallizza la mappa delle comunità terapeutiche residenziali, concepite e disegnate quando i problemi e i bisogni erano molto differenti dagli attuali.

Oggi, ad esempio, sono frequentissimi i casi di comorbidità, con l'insorgenza di entità patologiche accessoria durante il decorso delle dipendenze da sostanze. Ma questi casi, di cosiddetta doppia diagnosi, non sono previsti dalle convenzioni in corso con le comunità terapeutiche. Occorre che la Regione riconosca le “doppie diagnosi”, e può farlo con un semplice atto amministrativo. Occorre, inoltre, aprire alla possibilità di affiancare alle comunità terapeutiche residenziali nuovi servizi di trattamento: residenziali (soltanto diurni) o ambulatoriali. Occorre rivolgere nuova attenzione agli adolescenti, per i quali la comunità terapeutica non è la soluzione più adatta. E occorre intervenire per aiutarli prima che si consolidi la dipendenza: ciò è possibile attivando adeguati centri di ascolto e di aggregazione.

È necessario affiancare alle attuali comunità terapeutiche per le dipendenze da sostanze anche nuovi servizi semiresidenziali o ambulatoriali per altre forme di dipendenza patologica (alcol, gioco d’azzardo) che costano anche meno della comunità residenziale che peraltro non è la risposta più appropriata per i minori. È necessario potenziare, con adeguate risorse, le attività di prevenzione rivolgendole non soltanto ai giovani, ma anche agli adulti che con essi interagiscono (insegnanti, soprattutto). Gli incontri assembleari “una tantum” vecchia maniera sono inutili perdite di tempo; le attività di prevenzione vanno articolare in più incontri, con gruppi non troppo numerosi di giovani (una o due classi al massimo) sì che sia possibile l’interazione con gli operatori. Occorre – ed è urgente – anche l’aggiornamento delle rette per le comunità terapeutiche. Le attuali sono immutate dal 2016.

Il servizio sanitario pubblico non può e non riesce a far fronte ai bisogni crescenti in tema di dipendenze patologiche. I Serd delle Asp svolgono un servizio insostituibile, ma hanno anche molte altre competenze e organici inadeguati.

Le comunità realizzate e gestite dal Terzo Settore svolgono un servizio primario, di necessità prima ancora che di sussidiarietà. Con ogni ovvia garanzia di qualificazione e di trasparenza la Regione deve metterle in condizione di operare senza limiti anacronistici.

Giorgio De Cristoforo, Presidente dell’associazione “Casa Famiglia Rosetta” di Caltanissetta

“Casa Famiglia Rosetta” ha sede a Caltanissetta ed è una realtà il cui approccio globale al disagio si esplica attraverso interventi rivolti alla persona nel campo dell’assistenza socio-sanitaria, psico-sociale, psicopedagogica, socio-culturale e spirituale-pastorale. Fondata negli anni Ottanta da don Vincenzo Sorge, i sui servizi residenziali, ambulatoriali, domiciliari, extramurali e diurni offrono accoglienza, assistenza, riabilitazione e reinserimento sociale a persone affette da disabilità fisica e/o psichica, con Hiv/Aids, con problemi di dipendenza da alcool, droghe e gioco d’azzardo, a donne in difficoltà, minori a rischio o in condizione di disagio familiare, ad anziani.