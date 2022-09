Il sorriso di Simona e degli altri bimbi chirurgici

“Chi non l’ha provato non sa quanto sia importante sentire qualcuno vicino”, continua Alba, “quando vedi passare il tempo, le festività, e tu sei ancora là dentro, tra quattro mura. È bello anche aspettare l’arrivo di qualcuno che rompa la monotonia, che faccia sentire la sua presenza”. I genitori che passano momenti difficili hanno spesso bisogno anche di un supporto psicologico professionale. “Abbiamo psicologi che seguono le famiglie lungo tutto il percorso, dalla diagnosi prenatale all’iter chirurgico”, dice Battain. “Abbiamo anche un’altra specialista che fa sedute a distanza nell’ambito del progetto ‘A.B.C. ti ascolta’, per continuare ad aiutare i parenti anche dopo l’ospedalizzazione”. La cura psicologica non va considerato di secondo piano rispetto a quella organica. “Avere metabolizzato gli eventi traumatici permette ai genitori di crescere i figli in maniera più serena”, aggiunge la direttrice. “Per me è stato un percorso complesso di consapevolezza. Ricordo, quando il ginecologo mi ha dato la notizia della malattia di mio figlio, di aver provato una sensazione di impotenza, che si trasforma in rabbia e in senso di ingiustizia. La malattia di un bambino è sempre inspiegabile, soprattutto quando sei tu ad avere generato una creatura che non è come l’avevi pensata; col tempo e con l’aiuto di un professionista, però, si può arrivare a rielaborare questi momenti terribili, dandogli una diversa cornice di senso”.

Per aiutare i bambini, però, c’è anche un modo indiretto: il sostegno all’ospedale e ai suoi professionisti. “Diamo una mano per fare sì che il reparto lavori nel miglior modo possibile”, afferma Battain, “doniamo strumentazioni e macchinari, contribuiamo nella ricerca scientifica e nella formazione del personale, sostenendole anche economicamente”.

Nel corso degli anni, crescendo, l’associazione ha voluto continuare a seguire i piccoli pazienti anche fuori dal reparto. Da qui è nato il progetto “Tutela e diritti”. “I bambini chirurgici hanno disabilità che possono essere temporanee o permanenti”, spiega la direttrice, “quindi c’è bisogno di capire il funzionamento della legge 104, soprattutto in ambito scolastico”. In particolare, A.B.C. ha redatto una guida, che fornisce delle indicazioni su come orientarsi nel percorso tracciato dalla norma e su come questa si applica al mondo dell’istruzione. Questo progetto, che prevede anche dei webinar informativi per genitori e famiglie, è particolarmente importante in questo periodo: il Pei – il Piano educativo individualizzato, documento principale dell’inclusione scolastica – è stato modificato da un decreto ministeriale, il 182 del 2020, che è stato prima giudicato illegittimo dal Tar del lazio e poi riabilitato dal Consiglio di stato e che divide le associazioni di genitori.