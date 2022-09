Servizi sociali, un fabbisogno crescente che aspetta risposte dalla politica

C’è già oggi, e ci sarà sempre più già nei prossimi anni, un grande bisogno di più servizi diffusi di riabilitazione per disabilità vecchie e nuove, comunità alloggio per disabili che non hanno familiari che possano accudirli; un grande bisogno di attenzione per le diversità, che sono anche un valore, e di investimenti per la salute mentale, le dipendenze, le risorse educative per i nostri giovani che hanno pagato un prezzo enorme. Occorre garantire l’accesso ai servizi e alle cure mettendo al centro le persone, le donne e gli uomini, la loro unicità e dignità.

Ed è qui un bisogno speciale, non riconducibile genericamente all’enunciazione di politiche nazionali, perché speciale, purtroppo, è la fragilità delle nostre comunità. Di questo, però, in queste settimane non si è percepito forte interesse e consapevolezza nella campagna elettorale, sia per la Camera e il Senato, sia per la Regione.

PNRR: più rivolto all’edilizia che ai servizi?

Sullo sfondo c’è, è vero, il PNRR con i suoi duecento miliardi e le linee guida che si occupano anche di questi bisogni. Ma il PNRR non sarà la soluzione di tutti i problemi, e soprattutto in sanità c’è l’impressione che una forte tendenza – anche nella nostra regione - sarà per una spesa prevalentemente edilizia: rivolta cioè a nuove costruzioni (o a costosissime ristrutturazioni di vecchi immobili) per realizzare nuovi ospedali di comunità e Case della comunità. Con tanti interrogativi sul successivo reperimento e pagamento del personale che dovrà tenerli aperti. Resta irrisolto, ad esempio, il grosso nodo dell’insufficienza di medici nel nostro Paese e del “numero chiuso” che ne limita la formazione. Poco spazio, tra le proposte e polemiche correnti, s‘è visto per il mantenimento di una rete più ampia di servizi sociali. La salute non è soltanto assenza di malattia, ma si investono sette milioni nel sociale e centotrenta nel sanitario. Serve integrazione e semplificazione e visione e gestione comune per i servizi sanitari e i servizi sociali oggi spesso divaricati o disarticolati, altrimenti anche il PNRR resterà un libro di grandi spese e di sogni irrealizzati.

L’insostituibile ruolo del privato sociale

In tutto questo, il cosiddetto Terzo Settore può e dovrebbe potere concorrere ancora di più. Lo Stato, il sistema pubblico, non può da solo assicurare tutti i servizi, lo riconosce anche la Costituzione affermando il principio di sussidiarietà. Il privato sociale – qualificato e trasparente, certo – già oggi assicura a un grande numero di cittadini cure e servizi che semplicemente non esisterebbero. E lo fa con assoluta dedizione al bene comune. Lo sappiamo bene e - ci sia consentita l’autocitazione - lo testimoniamo ogni giorno a "Casa Rosetta", dove l’attenzione, l’ascolto, l’assistenza alle persone fragili e bisognose di sostegno è in cima alla piramide delle priorità: investendo in servizi ogni risorsa disponibile, senza distribuzione di utili o attribuzione di indennità.

A fronte dell’incalzante aumento dei bisogni, la sussidiarietà è una risorsa preziosa: naturalmente su un piano di riconoscimento di dignità e di risorse adeguate, e non di concessione, quasi infastidita, di briciole della dovizia del sistema pubblico.

Di tutto questo, e di come realizzarlo, vorremmo sentire parlare di più in questa campagna elettorale, e vorremmo vedere poi azioni rapide e proficue.

Giorgio De Cristoforo, Presidente dell’associazione “Casa Rosetta” di Caltanissetta

“Casa Famiglia Rosetta” ha sede a Caltanissetta ed è una realtà il cui approccio globale al disagio si esplica attraverso interventi rivolti alla persona nel campo dell’assistenza socio-sanitaria, psico-sociale, psicopedagogica, socio-culturale e spirituale-pastorale. Fondata negli anni Ottanta da don Vincenzo Sorge, i sui servizi residenziali, ambulatoriali, domiciliari, extramurali e diurni offrono accoglienza, assistenza, riabilitazione e reinserimento sociale a persone affette da disabilità fisica e/o psichica, con Hiv/Aids, con problemi di dipendenza da alcool, droghe e gioco d’azzardo, a donne in difficoltà, minori a rischio o in condizione di disagio familiare, ad anziani.