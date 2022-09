Il Sud è dei 5 Stelle ma non chiamatelo voto di scambio

“U’ papà del reddito”, dicevano a Palermo, a giugno, accogliendo Giuseppe Conte in un video divenuto celebre. La mappa del voto, in questo 25 settembre, colora l’Italia di giallo al Sud, proprio là dove più alti sono i numeri dei percettori di reddito di cittadinanza. In Campania il Movimento 5 Stelle è il primo partito, che supera il 41% nella circoscrizione di Napoli e provincia. L’analisi del voto per condizione economiche fatta dall’Istituto Ixé dice che il M5S - al 15,3% a livello nazionale - è il primo partito tra chi vive condizioni economiche inadeguate, con il 27,2% dei consensi in questo segmento di popolazione, (seguito dalla Lega che ha raccolto i 21,2% dei voti e con un Pd che si ferma all’8,1%). Anche tra chi vive in condizioni appena accettabili il M5S con il 19,5% sta prima del Pd (15,3%) anche se dietro a Fratelli d’Italia, che raccoglie il 28,3% dei voti. L’astensionismo - media Italia 36,1% - fra i benestanti si ferma al 28,4%, tra chi vive in condizioni appena accettabili sale al 40,5% e tra chi vive in condizioni inadeguate sfonda il 53%. Ecco il voto del Sud letto da Andrea Morniroli, socio della cooperativa sociale Dedalus di Napoli e membro del coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità.

Le faccio subito la domanda diretta, che circola in queste ore: al Sud si può parlare di voto di scambio?

No, è una semplificazione, che come tutte le semplificazioni non restituisce la realtà ma solo una sua caricatura. È il segno di un dibattito politico che non ha o non vuole avere né le competenze né la lungimiranza per leggere la realtà, preferendo strumentalizzare. Il dato centrale, se vogliamo davvero analizzare il voto del Sud, è quello dell’astensionismo: se in Italia abbiamo in media 9 punti in meno di elettori che hanno esercitato il loro diritto di voto, qui al Sud vediamo 13-14 punti in meno. Se non è una democrazia malata questa… La realtà è che, indipendentemente dall’aver ricevuto o meno il reddito di cittadinanza, moltissime persone non sono andate a votare. Non è nemmeno una novità di queste elezioni: a Napoli Il 25 settembre ha votato il 51% degli aventi diritto ma è un trend consolidato, anche alle amministrative gli ultimi due sindaci di Napoli sono stati eletti con una partecipazione al voto di circa il 48% degli aventi diritto. Questa disaffezione alla politica si ha soprattutto nelle fasce di popolazione a maggior povertà perché come ha detto ieri Marco Rossi-Doria: reddito o non reddito queste persone non vanno a votare perché sentono la politica distante. Oltre alle disuguaglianze economiche, sociali e culturali hanno addosso un’ulteriore disuguaglianza che rende più insopportabili tutte le altre, quella di riconoscimento, che è quella che fa più male perché ti fa vivere non solo con la fatica ma anche col rancore di chi dice “non mi guardate neanche più”.

Però è oggettivo il fatto che nei territori in cui c’è una percentuale maggiore di percettori di reddito di cittadinanza, il Movimento 5 Stelle ha raccolto più consensi. Altrove è letteralmente crollato, ci sono collegi al Nord in cui è al 5%.

Il Movimento 5 Stelle con il reddito di cittadinanza e con il tema di un lavoro dignitoso parla anche i poveri. È vero. E allora, che male c’è? Magari la sinistra parlasse di questi argomenti. Faccio solo un esempio. Ieri dialogando con alcuni esponenti della borghesia napoletana, che votano in larga parte per il Partito democratico e in ogni caso per l’area democratica e progressista, commentando il successo dei 5 stelle ho sentito dire: “Ma quelli li votano i poveri”. E’ un giudizio che la dice lunga sull’incapacità della sinistra di parlare con il suo popolo. Di una distanza che appare dovuta non solo a una disattenzione ma alla spinta di chi, prima di tutto, mette al centro la difesa corporativa del proprio benessere. La sinistra vince quando vanno a votare poche persone e nel centro città: politica e voto sono considerati da una grande parte della sinistra una questione per benestanti, se dei poveri arriviamo a dire, con spocchia, “quelli votano 5 Stelle”. È lì che scatta la lettura del voto di scambio, dentro questa spocchia, questa assurda idea di una classe dirigente, soprattutto al Centro Nord che continua a guardare il Sud come al luogo degli “straccioni”, pronti a votare chi gli sa offrire prebende. Questo dibattito sul reddito di cittadinanza come voto di scambio mi fa una gran rabbia perché è offensivo nei confronti di chi vive in condizioni di povertà e marginalità. Il problema è che è cambiato il senso comune, essere poveri ormai è una colpa, come se uno scegliesse la povertà per poter avere il reddito di cittadinanza. Ci si è dimenticati - o si fa finta di non sapere, che è peggio - che la povertà non è mai una condizione volontaria.