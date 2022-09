Il cambiamento climatico colpisce l’Italia. Troppi eventi estremi

Le conseguenze del surriscaldamento dei nostri territori, spinge la Sima a lanciare un nuovo allarme: «L’interesse riguarderà da un lato l’innalzamento dei mari, entro la fine di questo secolo è previsto l’innalzamento di almeno un metro delle acque del mare che andranno ad impattare soprattutto nella parte Nord dell’Adriatico; e c’è tutto il tema legato all’aumento di nuovi insetti vettori, di ondate di calore e molto prolungate nel tempo che questa estate hanno anche causato molti morti in Italia ed in Europa. Questi effetti di calore, ovviamente, si sentiranno soprattutto nelle città rispetto alle aree rurali, ed impatteranno sulle fasce più deboli della popolazione, come anziani o malati cronici di patologie cardiovascolari e respiratorie».

Anche per questo, i ricercatori ambientali lanciano una serie di proposte, che il nuovo Governo italiano farebbe bene a considerare nella sua agenda. «Come prima cosa» evidenzia Miani «chiediamo al prossimo Governo di licenziare un Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici che oggi l’Italia non ha e non ha nemmeno finanziato. Il documento è presente sul sito del Ministero della Transizione Ecologica 2018, ma è fermo lì. Avere un Piano strategico nazionale significa non dover navigare a vista o rincorrere le emergenze, anche perché il costo complessivo che noi paghiamo per i danni causati dai cambiamenti climatici è nettamente superiore a quello che potremmo pagare per fare prevenzione».