La vita di Gesù, ecco il commovente dialogo nel carcere di Opera

Tornielli spiega come abbia cercato di essere lui stesso un personaggio presente agli episodi raccontati in un esercizio di immedesimazione, “perchè il Vangelo deve diventare qualcosa che accade oggi”, risponde: «Il Vangelo è pieno di sguardi, basti pensare al miracolo delle nozze di Cana (come la Madonna avrà guardato Gesù affinchè lui tramutasse l’acqua in vino dopo il rifiuto infastito iniziale?), o a Zaccheo (lo sguardo di Gesù su di lui e l’invito a casa sua) o all’incrocio degli sguardi di Gesù e di Pietro che, pur avendolo rinnegato tre volte, si sente perdonato e piange. L’incontro con Gesù non è una teoria, un’idea, ma passa attraverso i suoi sguardi di amore e di misericordia immensa».

Ancora un detenuto a Delpini, “come è possibile che le scene descritte nei Vangeli accadano ancora oggi?”. E l’arcivescovo: «È possibile se manteniamo lo stupore, lo stupore di essere buoni anche se abbiamo l’etichetta dei cattivi, lo stupore di fronte ai nostri gesti di bene: questo è il primo passo della fede, che non è solo un pensiero, ma una decisione. Guardando Gesù e le sue ferite, scoprendo il suo amore per noi, ci scopriamo capaci di amare».

E alla domanda fatta a Tornielli su quale sia la sua preghiera preferita, è scoppiato un applauso convinto quando l’autore ha confessato di amare molto una preghiera del neo beato papa Albino Luciani “Signore, prendimi come sono, con i miei difetti, con le mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri”.

Uno dei momenti più commoventi è stato quando l’intero auditorium, ristretti e ospiti, in assoluto silenzio hanno ascolta la Canzone del perdono di Roberto Vecchioni, composta per papa Francesco. La canzone dice “Perche non c'è niente nella vita di un uomo/

niente di cosi grande come il perdono/ Niente di così infinito come un perdono”

Si può chiedere perdono anche a chi non c’è più? È l’ultima, straziante domanda di un altro detenuto che ammette di aver fatto del male, molto male a qualcuni: «Le persone che muoiono sono presso Dio, e se chiedi perdono con intensità vedrai come una luce amica, un sorriso, che arriva da un luogo che non riusciamo a immaginare e che dice: “Sei perdonato”», conclude l’Arcivescovo Mario, prima che, suggellando l’incontro, ognuno dica cosa sia la speranza.

Per Vecchioni, l’amore. Per un recluso, «fare le ostie» (a cura della Fondazione da tempo a Opera vi è un laboratorio di produzione). Per un altro, la famiglia. Per Tornielli, «sapere che c’è qualcuno che mi vuole bene così come sono». Per Mosca Mondadori, «la pace con sé stessi». Per l’Arcivescovo, «una promessa che chiama, che fa sì che il tempo sia luogo di responsabilità, una promessa fatta da Dio che responsabilizza sul presente».