Morti nel Mediterraneo. A quando una reale politica dell'accoglienza?

Una giornata importante per molti, non solo per chi ancora oggi non può farsi una ragione di queste stragi, ma anche per le organizzazioni che hanno il dovere di fare da pungolo nei confronti delle istituzioni.

Per il "Comitato 3 Ottobre", per esempio, il 3 ottobre "resta una data che ci ricorda come il salvataggio di vita umane debba sempre restare la priorità numero uno e come questa responsabilità debba essere condivisa da tutti gli stati membri dell'Unione Europea. Da qui la proposta di legge, sottoscritta tra gli altri dal Comune di Lampedusa e Linosa, da Medici Senza Frontiere, Arising Africans, Festival Divercity e U.N.I.R.E, per fare del 3 Ottobre la "Giornata Europea della Memoria e dell’Accoglienza" .

Una ricorrenza che, bando alle passerelle e alle corone di fiori lanciate in mare, serva a riflettere in maniera sempre più incisiva sui passi da compiere a livello europeo.

«Questo anniversario deve servirci a ricordare l'assenza di reali politiche di accoglienza - afferma Victor Matteucci, presidente di Mediter Aisbl, Ong con sede a Bruxelles - chiamando alle proprie responsabilità l'Europa e tutti i paesi europei, consapevoli che l'accoglienza è un diritto che noi europei dovremmo garantire a tutti. Al momento solo la Città di Palermo, nel 2015, ha prodotto ed emanato la "Carta di Palermo" che ha avviato un processo culturale e politico per l'abolizione del permesso di soggiorno, per la radicale modifica della legge sulla cittadinanza e per il diritto universale alla mobilità". Passi importantri in direzione di una reale accoglienza. Anche per questo dico che Palermo sarebbe la sede ideale della seconda rappresentanza europea in Italia. Se però, l'Europa pensa che debba essere Milano, capitale indiscussa della finanza, vuol dire che considera il potere economico la priorità. Palermo, porta sud d'Europa, invece, sarebbe il segnale di una politica che guarda al sociale, ai diritti umani, che punta a garantire il rispetto della dignità umana. Noi lavoriamo da sempre sulla cooperazione nel Mediterrraneo. Ciò che si dovrebbe fare anche dal punto di vista istituzionale per creare condizioni di uno sviluppo condiviso, per esempio in paesi come la Tunisia, il Marocco, il Libano e l'Algeria che in questo momento vivono una profonda crisi. Non possiamo più fare differenze, ma trarre insegnamento da quanto accade attorno a noi. La guerra in Ucraina, per esempio, ci ha dimostrato che esiste una visone a due livelli: immigrati di serie A e immigrati di serie B. Gli Ucraini sono stati accolti e non avremmo potuto e dovuto fare diversamente, non avremmo mai potuto minacciare blocchi. Questo la dice lunga sul fatto che ci sono immigrati europei affini a noi e immigrati arabi o africani che purtroppo sono altro da noi».