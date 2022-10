“Una cura per tutti” con il ciclamino della ricerca

Con il mese di ottobre torna nelle principali piazze italiane il Ciclamino della Ricerca Fc in occasione della XX Campagna Nazionale Raccolta Fondi promossa dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica - Ffc Ricerca. Per tutto il mese, il fiore beneaugurante per eccellenza, sarà distribuito dai 5mila volontari delle delegazioni e dei gruppi di sostegno Ffc Ricerca, mobilitati sul territorio per sensibilizzare la popolazione sul ruolo cruciale della ricerca e diffondere la conoscenza della fibrosi cistica. Un ricco programma di iniziative ed eventi contribuirà al sostegno di “Una Cura per tutti”: il piano strategico triennale della Fondazione, che punta a individuare soluzioni terapeutiche efficaci per tutte le persone Fc, in risposta alle circa 2.000 mutazioni conosciute, con un'attenzione mirata a chi ancora è orfano di terapia.

«Dopo due anni di pandemia, sono felice dell’alta partecipazione che stiamo riscontrando», dichiara Matteo Marzotto, presidente Ffc Ricerca «per nulla scontata, data la complessità dei tempi, perché significa che siamo riusciti a costruire una solida rete di solidarietà che continua a spendersi per supportare tutte quelle persone con fibrosi cistica che nella ricerca ripongono ogni loro speranza».

Una buona notizia è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina Aifa che estende il regime di rimborsabilità dell’innovativo farmaco Kaftrio (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) a tutti i soggetti con fibrosi cistica di età pari e superiore ai 6 anni con almeno una mutazione F508del (e qualsiasi mutazione come seconda).

«A marzo di quest’anno Aifa aveva approvato l’uso del Kaftrio a spese del Sistema Sanitario Nazionale per le persone con fibrosi cistica di età superiore ai 12 anni e con almeno una mutazione F508del», ricorda Carlo Castellani, direttore scientifico Ffc Ricerca. «Da oggi anche il nostro Paese si allinea alle indicazioni fissate a novembre 2021 da Ema (Agenzia Europea per i Medicinali) sull’uso del farmaco ai soggetti di età compresa tra 6 e 11 anni con una sola copia della mutazione F508del (e qualsiasi mutazione come seconda). In Italia, la nuova indicazione terapeutica del Kaftrio riguarda circa 400 nuovi pazienti pediatrici, che da oggi potranno usufruire di un farmaco modulatore di Cftr che ha mostrato portare notevoli benefici per la salute e la qualità della vita di molte persone con fibrosi cistica».

Sono oltre 500mila gli euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca, 5mila i chilometri percorsi, con 250 tappe, 40 charity dinner e 2 volumi pubblicati, questi i numeri del Bike Tour, l’iniziativa charity sportiva ideata dal presidente Matteo Marzotto nel 2012, che quest’anno celebra la X edizione con un fitto programma di eventi e iniziative.

Dal 4 all’8 ottobre i bikers attraverseranno un itinerario a tappe tra Lazio e Campania, che partirà da Roma, passando da siti suggestivi come Villa d’Este a Tivoli e la Reggia di Caserta, e arriverà a Napoli. Accanto al presidente FFC Ricerca Matteo Marzotto, che in alcune tappe pedalerà in tandem con Nora Shkreli, sulle due ruote ci saranno anche il campione del mondo di ciclismo Maurizio Fondriest, l’ex Ct della Nazionale italiana maschile di ciclismo Davide Cassani, la triatleta Alessandra Fior e lo storico nucleo di bikers composto da Max Lelli, Iader Fabbri e Fabrizio Macchi. Ben 336 Km, e ad accoglierli lungo il percorso ci saranno i volontari delle Delegazioni e dei Gruppi di sostegno locali, promotori di eventi e serate benefiche a sostegno della ricerca FC. L’iniziativa è realizzata con la media partnership di Corriere del Mezzogiorno, Italiaonline e La Gazzetta dello Sport; il supporto dell’agenzia fotografica SGP Italia; il contributo di XSport Pharmaguida e Tecnomat, oltre agli storici partner tra cui Castelli, IP e Vinicum.