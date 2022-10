“In Antartide, a meno 50°, ho imparato a farmi amica l’incertezza"

Così l’Antartide diventa un maestro

Prima di arrivare in Antartide, Montanari non aveva mai vissuto un “white out”, ma era stata addestrata a riconoscerlo, così quando la prima volta è atterrata ed è uscita dall’aereo ne ha vissuto tutti i dettagli. «Ma quella del white out non era la sola esperienza che non avevo mai fatto, non avevo mai neppure vissuto il congelamento istantaneo. Così, dopo qualche minuto di paura, mi sono tolta la mascherina e mi sono accorta che il white out era tutto nei miei occhi. Uscendo dall’aereo il mio respiro si era congelato sulla maschera, ma in un modo così istantaneo che il mio cervello non se ne era accorto». In pratica, aggiunge, «così l’Antartide diventa un maestro, perché ciò che è interessante non è tanto imparare un’altra tra le regole con cui si può stare al mondo, ma è più importante sviluppare consapevolezza su come le nostre esperienze passate possano condizionare il nostro modo di fare esperienza del presente».

Questo, secondo la specialista, «è il tema principale che guida il nostro rapporto con l’imprevisto e con la novità: siamo talmente abituati a non farci sorprendere dalle situazioni che abbiamo dimenticato come abitare il nostro ambiente. È un tema importante a cui tengo molto, perché può fornirci nuove chiavi di lettura e portarci ad elaborare quelle soluzioni inedite di cui oggi abbiamo un gran bisogno. Questa è la mia scommessa ed il motivo per cui porto l’Antartic Mindset, l’approccio antartico nelle organizzazioni».