Io dono così. Storie di giovani che cambiano il mondo

Si impegnano in modo generoso e appassionato e donano il loro tempo agli altri: proteggono l’ambiente, si prendono cura dei beni comuni, sono protagonisti di progetti culturali e sociali che difendono i vulnerabili e li accompagnano in progetti di inclusione. Appassionano le persone con disabilità allo sport per promuovere la loro autonomia, aiutano i minori a rischio dispersione scolastica a fare i compiti e restare dentro i percorsi formativi. I protagonisti di queste azioni sono i giovani volontari e 500 di loro si troveranno a Bergamo l’8 e il 9 ottobre per raccontare e condividere le loro esperienze e scrivere 10 lettere all’Europa affinché ascolti la loro voce sui temi dell’ambiente e vita sulla terra, giustizia e legalità, parità di genere, pace e geopolitica, salute e benessere, investire sul territorio, cultura, cittadinanza e partecipazione, scelte e opportunità, esperienza del dono.

“Io dono così. Giovani che cambiano il mondo” è uno degli eventi più importanti dell’anno di Bergamo Capitale Italiana del Volontariato: nella città lombarda arriveranno da tutta Italia per lavorare insieme e unire la loro voce. Questi 500 ragazze e ragazzi, individuati grazie ai centri di servizio per il volontariato-Csv, rappresentano solo la punta dell’iceberg di impegno sociale e civico spesso silenzioso, ma che dà speranza per il futuro dell’Italia.

«In questo anno in cui Bergamo è Capitale Italiana del Volontariato non potevamo non pensare ai giovani, che rappresentano il futuro del nostro Paese e del volontariato stesso. Un futuro che stanno contribuendo a scrivere già oggi con le loro azioni quotidiane» ha spiegato il presidente di Csv Bergamo, Oscar Bianchi. «Per questo insieme al Comune di Bergamo, a CSVnet e agli altri partner della rete abbiamo pensato di dedicare proprio a loro una delle tappe principali del nostro percorso di Capitale. I protagonisti della due giorni saranno loro, noi ci metteremo in ascolto per raccogliere spunti e proposte su cui poter poi lavorare insieme per costruire il futuro del volontariato».

La presidente di CSVnet, Chiara Tommasini, ha poi aggiunto: «Sono i giovani i protagonisti di questo che è uno degli eventi più densi di significato dell'anno di Bergamo Capitale Italiana del Volontariato. Rappresentano un'energia vitale che tutti noi abbiamo il compito di valorizzare e rendere visibile per mostrare al Paese che esiste una quota importante di ragazze e ragazzi che si rimboccano le maniche e si prendono cura degli altri e dei beni comuni. La loro presenza a Bergamo è frutto del lavoro di tutti i 48 Centri di servizio per il volontariato italiani e ad ognuno di loro, e al Csv di Bergamo che ha reso possibile questo evento, va la nostra gratitudine per averli coinvolti e motivati a unirsi e a far sentire la propria voce».

Le storie dei volontari