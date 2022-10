Un asilo nido per i piccoli pazienti del Policlinico di Bari

“L’apertura del nuovo asilo”, ricorda il gruppo bancario, “rientra nel Programma educativo Intesa Sanpaolo per bambini lungodegenti, progetto ideato e sviluppato dalla struttura Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università, grazie al quale, Intesa Sanpaolo offre gratuitamente il servizio di asilo nido ai bambini da 0 a 3 anni lungodegenti presso i reparti di oncologia di ospedali di eccellenza”.

Folto, prevedibilmente, il pubblico del taglio di nastro. Sono intervenuti Rosa Barone, assessora Welfare, Politiche di benessere sociale e pari opportunità di Regione Puglia, Gianluca Capochiani, direttore amministrativo Policlinico di Bari, Francesca Bottalico, assessora alla Città Inclusiva e Solidale del Comune di Bari, Elisa Zambito Marsala, responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo, e Alberto Pedroli, direttore regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo.

Soddisfatta evidentemente Zambito Marsala: “Siamo fieri di essere oggi a Bari per presentare al territorio il nostro Programma dedicato ai bambini lungodegenti”, ha detto, ricordando come “i servizi nido di Intesa Sanpaolo negli ospedali pediatrici del Paese portino sollievo e un aiuto concreto a centinaia di piccoli pazienti e alle loro famiglie, con un impatto sociale importante. Per il futuro auspichiamo di poter raggiungere, con questa nostra esperienza, il maggior numero di presidi ospedalieri e potenziare il servizio educativo sino ai 6 anni”.

Le ha fatto eco Giovanni Migliore, direttore generale del Policlinico di Bari, ricordando come “la presenza di asili nido e scuole negli ospedali rappresenti uno spiraglio di normalità per quei piccoli costretti a lunghe degenze per le cure e un sostegno per le mamme che accompagnano i bambini in questo percorso. Attraverso le strutture educative organizzate negli stessi reparti in cui sono ricoverati, i piccoli pazienti imparano a socializzare e ad affrontare al meglio la malattia coniugando i tempi dell’educazione e del gioco con le esigenze di cura. Si tratta”, ha concluso il dg del nosocomio, “di un prezioso aiuto per i più fragili e per le loro famiglie che ci consente di prenderci cura del malato e non semplicemente di curare la malattia. Per questo è doveroso un ringraziamento a Intesa Sanpaolo per la promozione e realizzazione di questo progetto”.