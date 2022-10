Bollette più che triplicate nelle residenze per anziani, ma tutti tacciono

Ma da quel che si vede finora, anche dove le regioni si stanno muovendo per deliberare un contributo, stiamo parlando di ordini di grandezza che non si avvicinano neanche lontanamente alle dimensioni del problema. In Lombardia, per esempio, la regione qualche settimana fa con una attesa DGR ha previsto un aggiornamento delle tariffe sanitarie per RSA, RSD, CSS, CDD, CDI e altri servizi attraverso un incremento pari al 2,5% a decorrere dal 1° aprile 2022: il 2,5% per quanto utile è ben lontano da quel 6-7% di aumento delle rette giornaliere che Ascari indicava come necessario - conti alla mano - per coprire gli aumenti dei costi dell’energia. «E non possiamo dimenticare che le rette, in alcune regioni, erano ferme da molti anni, anche dodici», annota, così che quello che arriva oggi non solo non copre gli aumenti dei costi energetici ma non copre nemmeno il costo reale del servizio prima del caro bollette. «Senza considerare il fatto che tutti i fornitori - che subiscono anch'essi gli aumenti dei costi - ci stanno chiedendo di rivedere i contratti, con incrementi nei prezzi stipulati per i servizi: vale per la ristorazione collettiva, la lavanderia, i fornitori di prodotti di cura indispensabili come i pannoloni e le creme…».