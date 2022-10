Fondazione Isi, Alessandro Vespignani nuovo presidente

Alessandro Vespignani, tra i massimi esperti al mondo di modelli epidemiologici e scienza delle previsioni, è il nuovo Presidente di Fondazione ISI, centro d’eccellenza internazionale nel campo dei sistemi complessi e dei dati. Con una rete globale di centinaia di istituzioni partner, Fondazione ISI affronta le sfide della complessità secondo un approccio strategico interdisciplinare, e alimenta un prezioso scambio di conoscenze con la più ampia comunità scientifica, le realtà filantropiche e i governi per promuovere la crescita sociale, economica e culturale. Va in questa direzione il primo Centro europeo sulla Scienza dei Dati “for social good”, istituito da Fondazione ISI e Fondazione CRT alle OGR Torino.

Il curriculum dello scienziato è sterminato: fondatore e direttore del Northeastern Network Science Institute e distinguished professor presso la Boston University, ha lavorato nei più importanti centri di ricerca e università del mondo, tra le quali Yale University, Leiden University, International Center for Theoretical Physics (UNESCO) di Trieste e l’Indiana University. Membro dell’American Physical Society, dell’Academia Europaea e dell’Institute for Quantitative Social Sciences presso Harvard University, il professor Vespignani concentra attualmente la propria attività di ricerca sullo sviluppo di modelli epidemiologici e per l’analisi della diffusione delle malattie infettive, nonché sullo studio di network biologici, sociali e tecnologici. Ha contribuito alla gestione globale delle epidemie di Ebola, Sars, Zika e Covid, collaborando con l’Organizzazione mondiale della Sanità, la Casa Bianca, i Centers for Disease Control and Prevention negli Stati Uniti e altre istituzioni internazionali.

Vespignani è stato nominato all’unanimità da Fondazione CRT e Fondazione Sviluppo e Crescita-CRT, soci fondatori di Fondazione ISI nata nel 1983 sotto la guida di Tullio Regge.