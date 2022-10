Sassari, lo Spazio Arcobaleno per conciliare lavoro e genitorialità

A Sassari è stato messo il primo mattoncino per la creazione di un polo che concili lavoro e genitorialità. Questa mattina all’ospedale Santissima Annunziata è stato inaugurato lo “Spazio arcobaleno”. A breve, analoghi spazi saranno aperti al pubblico al Palazzo civico e al Tribunale dei minori. Nel resto della Sardegna, si registra soltanto l’iniziativa dell’Università di Cagliari con lo “Spazio rosa”. Ma quella sassarese è la prima struttura ospedaliera isolana che intende imprimere una svolta concreta dopo due anni e mezzo di pandemia, restrizioni e conseguenze psicologiche di vasta portata. Un luogo aperto non solo al personale e ai degenti dell’ospedale ma a tutto il territorio, in cui le mamme e i papà possono trascorrere del tempo con i loro bambini e trovare un valido appoggio per allattarli o anche soltanto per cambiare loro il pannolino. Una mini area dove sono garantiti accoglienza e riservatezza al piano terra del Santissima Annunziata, di fronte alla hall.