Torna la Dog Therapy negli ospedali pediatrici italiani

La potenza della Dog Therapy in ospedale

Finalmente, dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia, i cagnolini tornano nei reparti pediatrici degli ospedali. Già da anni For a Smile Onlus ha scelto di portare un sorriso ai bambini in ospedale, per pazienti pediatrici con disabilità psico-fisiche anche gravi, ospedalizzati o sotto cure mediche.

I beneficiari della Dog Therapy sono i bambini e le loro famiglie, insieme a tutto lo Staff medico-clinico che può operare in situazioni di minor stress per i piccoli pazienti.

Un sostegno prezioso quello della Dog Therapy, in un momento delicato, durante il quale si genera spesso uno stato di forte insicurezza e ansia, sia per il bambino che per la famiglia.

Ecco le eccellenze Ospedaliere Pediatriche italiane dove For a Smile Onlus ha lavorato negli anni:

Torino Presidio Ospedaliero Molinette DENTAL SCHOOL | Odontoiatria d'emergenza su disabilità psico-fisiche pediatriche

Torino Presidio Ospedaliero MARTINI | Reparto di Pediatria

Milano Istituto Neurologico CARLO BESTA | Divisione Neuropsichiatria Infantile e Divisione Neurologia dello Sviluppo

Milano Ospedale IRCCS SAN RAFFAELE | Reparto di Pediatria

Milano Ospedale ASST SANTI PAOLO E CARLO | Reparto di Pediatria

Roma Ospedale Pediatrico BAMBINO GESÙ | Reparti di Neuroriabilitazione Pediatrica

Cosa succede durante gli incontri

I singoli incontri si strutturano di volta in volta, in base alle esigenze del gruppo o del bambino/bambina. L’obiettivo resta comunque quello di lavorare sulle emozioni, abbassare il livello di stress e di malessere. Come? “Con attività ludiche in grado di promuovere la corretta interazione uomo-animale e di aiutare i più piccoli ad allenare alcune capacità utili per vivere meglio le emozioni e affrontare con più forza le difficoltà”, spiega Ludovica Vanni. “La relazione e la sintonia che si instaurano con il cane portano a provare emozioni nuove, a sperimentare situazioni diverse e a comunicare in altro modo e con un linguaggio diverso. L’armonia che i coadiutori IAA instaurano con il cane, il quale non giudica, non rifiuta, si dona, stimola sorrisi e non ha pregiudizi, aiuta i più piccoli a trarre fiducia in se stessi e sostegno per affrontare le sfide della vita quotidiana. In tal senso, la Dog Therapy può aiutare a sviluppare delle vere e proprie “life skills”, ossia un insieme di abilità sociali, cognitive e personali che consentono di affrontare positivamente le sfide riservate dal quotidiano”.

Chi siamo: For a smile in numeri

For a Smile Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che da anni si pone l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei bambini in Italia e nel Mondo, soddisfacendo le loro necessità di “acqua.cibo.salute.sviluppo” attraverso la raccolta di fondi, la mobilitazione di risorse e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Le foto sono state scattate (e autorizzate) durante l'incontro all'ospedale San Paolo di Milano