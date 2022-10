"Barconi" finalista del concorso "Oltre il ghetto" contro il caporalato

Al via "Investo in Senegal", per la selezione di idee imprenditoriali per lo sviluppo del Paese Presentato un bando per selezionare almeno 50 progetti d’impresa da avviare in Senegal. Dal 15 aprile, tutti i cittadini e le cittadine senegalesi, presenti in Italia e in Europa, potranno partecipare ad un percorso di formazione e affiancamento, che vedrà anche un supporto economico per le idee selezionate