Terzo settore, 363mila istituzioni e 870mila dipendenti

La carica delle 363mila, tante erano, al 31 dicembre 2020, le istituzioni non profit attive in Italia. Esattamente si tratta di 363.499 realtà e, complessivamente, impiegano 870.183 dipendenti. Non solo, tra il 2019 e il 2020 le istituzioni non profit crescono dello 0,2%, meno di quanto rilevato tra il 2018 e il 2019 (+0,9%) mentre l’incremento dei dipendenti si mantiene intorno all’1,0% in entrambi gli anni.

A dirlo è un la nota Struttura e profili del settore non profit, rilasciata oggi da Istat, e presentata stamane alle Giornate dell’economia civile 2022, promosse da Aiccon e dall’Università di Bologna a Bertinoro (Forlì) . Scattare le fotografie al Terzo settore non è mai semplice. In una fase di passaggio, come quella inaugurata dal Registro unico del Terzo settore - Runts, introdotto al novembre scorso, con molti assestamenti che ancora ne conseguono, lo è ancora di più.

In ogni caso, il dato che risalta, anche alla fine di un annus horribilis come il 2020, il primo di pandemia Covid-19, le organizzazioni di Terzo settore fossero comunque cresciute.

La geografia del bene

“Nel 2020”, spiega l’Istat “le istituzioni crescono più al Sud (1,7%) e nelle Isole (+0,6%), sono stabili al Centro e nel Nord-ovest, in diminuzione al Nord-est (-0,5%). Le regioni che presentato gli incrementi maggiori sono la Campania (+4,5%), la provincia autonoma di Bolzano (+1,8%), la Puglia e la Valle d’Aosta (+1,6%), l’Umbria (+1,2%), mentre quelle con maggiori variazioni negative sono Abruzzo (-1,7%), Veneto ed Emilia-Romagna (-0,9%), Toscana (-0,6%) e Marche (-0,5%). I dipendenti impiegati dalle istituzioni non profit aumentano di più nelle Isole (+5,1%), al Centro (+2,7%) e al Sud (+2,1%), diversamente dal Nord-ovest che presenta una variazione negativa (-1,0%). L’incremento dei dipendenti è più sostenuto in Sicilia (+8,4%), Valle d’Aosta (+7,8%) e Friuli Venezia Giulia (+3,8), Lazio (+3,6%), provincia autonoma di Trento (+3,4%) e Campania (+3,3%). Si osserva una diminuzione del personale dipendente in Piemonte (-2,5%), Basilicata (-1,4%), Emilia-Romagna (-0,9%) e Liguria (-0,8%).

Se il non profit del Sud cresce, a partire dall’anno 2018, la distribuzione territoriale risulta ancora sbilanciata verso l’altro capo dell’Italia: “Oltre il 50% è attivo al Nord”, sottolinea l’Istat, “il 22,2% al Centro, il 18,2% e il 9,4% rispettivamente al Sud e nelle Isole. La distribuzione territoriale è anche più concentrata in considerazione dei dipendenti, per il 57,2% impiegati nelle regioni del Nord rispetto al 20,0% occupato dalle istituzioni non profit del Mezzogiorno”.

Uno sbilanciamento che dipende anche da quanto o giovani siano le realtà di Terzo settore: “Le istituzioni non profit del Sud sono state costituite più di recente rispetto a quelle operanti nelle altre ripartizioni geografiche. La metà delle istituzioni non profit al Sud è stata costituita a partire dal 2010, nel Nord-est e nel Nord- ovest rispettivamente nel 2004 e nel 2005. Pertanto, la dinamica tra nuove istituzioni non profit e quelle cessate o inattive è stata maggiore nel Mezzogiorno dove nel corso del tempo è aumentato il peso di quelle costituite più di recente”.

Associazione, la più amata dagli italiani senza fine di lucro

I dati Istat mostrano una tendenza peraltro già nota, ossia quella della flessione delle cooperative sociali (-3,3%) mentre aumentano fondazioni (+2,9%) e associazioni (+0,5%). Quest’ultima resta la forma giuridica che raccoglie la quota maggiore di istituzioni (85,2%), seguono quelle con altra forma giuridica (8,4%), le cooperative sociali (4,1%) e le fondazioni (2,3%).