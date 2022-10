La magia della natura recupera le radici della memoria

Respirare il profumo della terra bagnata, ascoltare il canto della fauna consapevoli che si tratta di un’occasione unica per fare la conoscenza di esemplari in via di estinzione, immaginare le acrobazie artistiche della lava provenienti da un vulcano in piena attività. Facile ammirare le bellezze della natura nei luoghi in cui questa esprime tutta la sua potenza. Inconsueto che questo viaggio si possa compiere in pieno centro cittadino, anche se la magia c’entra sempre dal momento che “Radici, piccolo museo della natura” nasce in quella che fu la storica sede della cartoleria De Magistris - Bellotti, al civico 23 di via Antonio Gagini, luogo molto caro a diverse generazioni di palermitani che trovavano lì quaderni, album da disegno ma anche strumenti ricercati per architetti, progettisti e artisti.