Il Villaggio dei Ferrovieri nel quale diceva messa il Beato Pino Puglisi

Era bello vivere in questo borgo, un tempo fiorente, curato e molto attivo. Un’emozione sentire raccontare delle tante feste e sagre organizzate, della ferrovia e della vita quotidiana scandita dal lavoro e dalla famiglia. Averlo abbandonato ha lasciato ferite nel cuore dei tanti che avrebbero voluto rimanere, ma il lavoro veniva meno e non era più sostenibile continuare ad abitarvi. Impossibile pensare di acquistarlo al prezzo chiesto dall’azienda. Il villaggio è, infatti, ancora oggi in vendita per intero, al costo di poco meno di due milioni di euro, ma difficilmente qualcuno se ne potrà mai interessare. I pochi ex abitanti che tornano, lo fanno per rivivere ricordi di giorni ormai passati, ormai consegnati solo alle rovine.

Resti di una vita passata che risuonano nelle voci di chi ha messo su famiglia in quelle palazzine. Voci gioiose come quelle dei bambini che hanno avuto la fortuna di crescere accompagnati da un sacerdote come Pino Puglisi, oggi Beato, che ha consegnato all’eternità anche questo angolo della Sicilia.

Le fotografie sono di Alessandro Montemagno