Governo Meloni, a Calderone il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Giorgia Meloni ha ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ha accettato. Il giuramento si terrà domani alle 10. La leader di FdI ha quindi reso nota la lista dei ministri. Per il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che per prassi assorbe la delega al Terzo settore è stata indicato un profilo tecnico: Marina Elvira Calderone.

Nata nella Provincia di Sassari (a Bonorva), Marina Elvira Calderone ha conseguito la laurea in Economia Aziendale Internazionale e ha deciso di proseguire gli studi seguendo un corso di Relazioni Industriali presso l’Università di Cagliari. Classe 1965 è presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro dalla fine del 2005 ed è anche portavoce per gli Ordini e le professioni regolamentate al Cese, il Comitato economico e sociale europeo e dal 2006 presiede il club europeo professioni giuslavoristiche. In passato per due mandati è stata consigliera nel Cda di Leonardo. Non risultano nè esperienze, nè una conoscenza diretta del mondo del Terzo settore e del non profit, delega che verosimilmente sarà assegnato a un viceministro o sottosegrerario del ministero di via Vittorio Veneto.