L'affido culturale approda anche a Cagliari

L’Affido culturale propone di mobilitare, contro la povertà educativa, le cosiddette “famiglie risorsa”, valorizzando l’esperienza dell’affido familiare ma declinandola sullo specifico della fruizione di prodotti e servizi culturali. «L’idea – racconta la vicepresidente di Panta Rei, Marta Chessa – è nata dalla nostra pregressa esperienza nell’affiancamento familiare. Abbiamo avuto modo di sperimentare il modello “Una famiglia per una famiglia” della Fondazione Paideia di Torino. Un’esperienza formidabile che ha concorso a migliorare il benessere di 8 bambini (ogni affiancamento familiare dura un anno). L’idea dell’Affido culturale completa le nostre azioni di solidarietà familiare».

La peculiarità del progetto declinato a Cagliari sta proprio nel potenziare ulteriormente il concetto di rete e di coinvolgimento del territorio. Gli esercenti culturali che hanno aderito saranno pagati con uno strumento che si chiama LocalPay e che è stato implementato da Sardex, partner di Outsiders. La caratteristica delle LocalPay è proprio quella di mettere in rete gli esercenti che aderiscono al progetto senza nessun costo, destinando il 3% di quanto ricevono in LocalPay a progetti ideati dai bambini. Inoltre, non c’è nessun costo per le persone che intendono diventare affidatari culturali: attraverso la LocalPay le famiglie hanno un budget da spendere presso gli operatori aderenti. Le risorse economiche diventano uno strumento positivo e di responsabilità sociale. «In questo modo sta sorgendo una nuova comunità educativa ed educante in città, perché i Merchant e Associazioni sono parte attiva e propositiva del progetto; sta nascendo, per scelta, un modello fresco e riconoscibile», commenta Gian Paolo Marras di Sardex). Si guarda, dunque, a una società inclusiva, solidale, sostenibile e coesa.

Affido culturale può essere fatto da tutti, persone singole, coppie e famiglie. Attualmente il Panta Rei Sardegna ha una rete di persone e famiglie disponibili ad essere una risorsa per altre famiglie e bambini ma, come spiega Marta Chessa, «c’è bisogno che la rete della solidarietà familiare cresca. Ognuno dona il tempo che può per un bambino o una bambina che rischia di non avere parità di accesso alle risorse culturali della città. Le persone che sono interessate all’Affido culturale possono contattarci scrivendo all’indirizzo email outsiders@pantareisardegna.it oppure chiamarci al numero 070-651199».