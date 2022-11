Sardegna, comunità terapeutiche allo stremo: "Pronti alla chiusura"

Non c’è solo il caro energia a mettere a rischio chiusura le comunità terapeutiche. Così, dopo la recente protesta dei sindacati confederali sardi, di Federsolidarietà, Legacoopsociali e Agci Solidarietà, si aggiunge questa clamorosa presa di posizione che mai in passato era stata registrata. «Siamo abituati a lavorare dietro le quinte, lontano dai riflettori», spiega Grillo. «Lo facciamo per coerenza, per stile e per il rispetto dovuto ai nostri ospiti. Ma ora la misura è colma, non possiamo più stare zitti. Tempo fa, una cosa del genere non sarebbe mai successa perché c’era una sensibilità differente. Ma quando si mettono i propri interessi e il proprio narcisismo sopra il mandato istituzionale, accade questo: nessuno, all’interno della Giunta e del Consiglio regionale, è riuscito a darci una risposta. Abbiamo inviato valanghe di Pec a tutti, senza distinzione, perché i nostri problemi non appartengono a una parte politica. Abbiamo prodotto perizie giurate di esperti professionisti che hanno dichiarato, di fronte al giudice, che le rette della Regione Sardegna non coprono neppure le ore di lavoro del personale obbligatorio che dobbiamo impiegare: ce lo impone la legge, se vogliamo avere l’accreditamento regionale. Gli anni passano come se nulla fosse. In più, nel periodo della pandemia, non ci è stato dato un euro per far fronte alle spese sui dispositivi anti-Covid: mascherine, tamponi, camici. Altre Regioni, come Veneto, Lombardia e Marche, sono intervenute con risorse straordinarie. Noi chiediamo il rimborso delle spese sostenute e l’adeguamento delle rette».