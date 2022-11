Rai e Airc, un'alleanza da 131 milioni di euro

Dal 6 al 13 novembre RAI e AIRC uniscono le forze contro il cancro, in un< campagna d’informazione che coinvolge tv, radio, testate giornalistiche, web e social. Questa alleanza in 28 anni ha portato nelle case degli italiani una corretta informazione sui tumori e la prevenzione, permettendo - grazie anche al numero solidale 45521 - di raccogliere donazioni per oltre 131 milioni di euro. Tali fondi sono stati investiti in centinaia di progetti innovativi per la cura del cancro e in programmi di formazione e specializzazione per i giovani talenti della scienza del nostro Paese.

Dal 1995 “I Giorni della Ricerca” di Fondazione AIRC informano il pubblico sui più recenti progressi della ricerca oncologica. Accanto ai media, ci sono gli studenti delle scuole superiori, gli stadi di calcio della Serie A e della Nazionale, e migliaia di piazze dove vengono distribuiti I Cioccolatini della Ricerca.

Oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 36% rispetto a dieci anni fa. Questi numeri confermano che la ricerca sta togliendo sempre più terreno al cancro grazie al lavoro dei ricercatori e agli investimenti di AIRC. Ma è necessario non fermarsi perché in Italia solo lo scorso anno sono stati diagnosticati 377mila nuovi casi di tumore, più di mille al giorno. AIRC si sta concentrando sui temi più complessi, come la malattia metastatica e la resistenza alle terapie: approfondire la conoscenza su questi argomenti significa migliorare le terapie e offrire un futuro migliore ai pazienti perché la ricerca di oggi si trasformi nelle cure di domani.



A sostegno de “I Giorni della Ricerca”, sabato 12 novembre 10mila volontari AIRC torneranno in 1.800 piazze per distribuire i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 10 euro. La distribuzione sarà attiva anche in 1.400 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, e online su Amazon.it. Dall’11 al 13 novembre invece i campioni del calcio e le squadre della Serie A Tim inviteranno i propri tifosi a sostenere i giovani talenti della scienza. Anche gli Azzurri daranno il loro importante contributo, schierandosi al fianco di AIRC e dei suoi ricercatori mercoledì 16 novembre in occasione dell’incontro di amichevole Albania - Italia.