Troppi poveri, gli enti non ce la fanno più: "Ci spiace, ripassi"

È difficile dire “Oggi non ho niente per te, mi dispiace, ritorna domani” a una persona che bussa alla porta di un’organizzazione di volontariato che distribuisce pacchi viveri. Non è facile nemmeno assistere a questa scena, impotenti. È straziante vedere gli occhi gonfi di lacrime di un uomo sulla settantina, visibilmente in difficoltà. Siamo stati testimoni di questa scena, purtroppo non la prima e neppure l’ultima. È capitato per puro caso di trovarsi proprio in quei momenti nella sede della Casa della Fraterna Solidarietà, a Sassari. Una quindicina dei 30 volontari di questa Odv hanno consegnato i primi 280 pacchi alle persone che, pazientemente, si erano messe in fila sin dalle 7 del mattino. «Non ci sarebbe la necessità di stare in piedi, ad attendere, sino all’apertura prevista per le 10:30. Di solito ne abbiamo per tutti», sottolinea il presidente Aldo Meloni. Già, di solito. Ma stavolta non è andata così, e c’è una spiegazione. È accaduto che le persone in fila stavolta erano 320 circa. Le ultime quaranta di loro, però, sono arrivate al cancello d’ingresso quando i pacchi preparati di buon mattino erano stati consegnati tutti: come sempre, contenevano generi alimentari di prima necessità (pasta, olio, latte, zucchero). I volontari si sono guardati negli occhi: in pochi secondi si sono dati da fare per preparare un’altra ventina di buste. Ma non sono state sufficienti per tutti. Alla fine, la socia più anziana di turno si è dovuta assumere l’onere di informare le persone restanti: «Ci dispiace, oggi non abbiamo altri generi alimentari a disposizione. Stiamo aspettando un nuovo carico. Dovete ripassare domani».