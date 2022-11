Un "dentista per amico" per i minori delle strutture protette

Per questo, l’associazione Arkè ha iniziato a muovere i suoi primi passi a Genova, in Liguria, coinvolgendo comunità per minori e dentisti disponibili a prendere in carico i ragazzi delle strutture provenienti da famiglie con disagi o difficoltà economiche. Per circa otto anni» racconta Crovetto «ci siamo attivati in modo spontaneo, poi abbiamo pensato di costituirci associazione per poter migliorare e potenziare questo servizio gratuito. Anche perché nel frattempo molti dei minori che stavamo curando sono stati spostati in altre regioni: alcuni perché allontanati, altri perché avvicinati alle loro famiglie. Abbiamo deciso di coprire il loro bisogno di cura anche in altre località e questo ci ha spinti ad ampliare la nostra azione ed a coinvolgere altri dentisti».

Il cammino di Arkè, dunque, è ben sintetizzato nei numeri e nelle bocche curate. «Nella nostra associazione ci sono quasi duemila dentisti che curano o hanno curato gratuitamente 11.500 minori in 11 regioni italiane. In alcune abbiamo una presenza più capillare, in altre meno ma operiamo per instaurare contatti con i dentisti che si mettono a disposizione e gli educatori delle comunità per minori» aggiunge Crovetto. «In pratica, ogni dentista volontario viene assegnato ad una struttura protetta, in modo da potersi prendere carico dei bambini e dei ragazzi di quella comunità. Parliamo di comunità educative, centri socio-educativi, centri territoriali. Ai minori vengono offerte le cure conservative, che garantiscono la salute della bocca, come otturazioni, devitalizzazioni».