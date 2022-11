A Mind Milano il Terzo settore collabora con la sanità

“La sostenibilità – ha affermato l’Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo - è un tema trasversale a tutte le politiche ed è declinabile in diverse azioni tra le quali rientrano anche quelle in campo sanitario. Nello scorso luglio Regione Lombardia ha approvato una delibera frutto di un lavoro tra ambiente e sanità che vede la condivisone degli obiettivi di transizione energetica, di decarbonizzazione e di contrasto ai cambiamenti climatici nell’ambito della sanità. L’economia circolare è una sfida che riguarda anche il sistema sanitario: i rifiuti sanitari in Lombardia sono pochi in termini quantitativi, ma sono molto impattanti per la loro complessità ed esiste un sistema di trattamento dei rifiuti sanitari che vede il loro recupero come energia all’interno dei termovalorizzatori. Il passo ulteriore sarà il loro recupero anche in termini di materia, così come previsto nel nuovo piano rifiuti. Nella strategia regionale per lo sviluppo sostenibile - conclude l’Assessore all’Ambiente - il settore sanitario rientra nelle politiche strategiche per muoversi all’interno della sostenibilità, che è un traguardo a cui guadare per rimanere la locomotiva del paese”.



Al Green Experience Camp il 29 novembre mattina si è parlato del futuro della Sanità sostenibile confrontando tre modelli eccellenti in Europa: Regione Lombardia, Svezia e Norvegia. Gli stakeholder già presenti in MIND e protagonisti da diversi punti di vista della filiera di Healthcare e Life Sciences hanno affrontato i temi della ricerca e delle collaborazioni per la sostenibilità. Sono state presentate best practice nazionali e internazionali di aziende eccellenti e anche di cooperative e imprese social tech. Con la partecipazione di : Federated Innovation @MIND, Fondazione Triulza, Arexpo, Regione Lombardia, Consolato di Svezia a Bologna, Consolato di Norvegia a Milano, Università degli Studi di Milano, Human Technopole, IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, Lendlease, Legambiente Lombardia, Beside You Group, UCB Pharma SpA, Nordic Center For Sustainable Healthcare, Kaleidos Società Cooperativa Sociale ed Equa Cooperativa Sociale.

Il programma e tutti i materiali dell’incontro e le prossime iniziative formative e culturali sulla sostenibilità e la circolarità nell’ecosistema della sanità sono disponibili sul sito.