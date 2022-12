Per combattere l'Aids dobbiamo modificare i comportamenti

È all’insegna della call to action “Equalize” contro le disuguaglianze e per il diritto e l’accesso alla cura di tutti la “Giornata mondiale di lotta alla HIV/AIDS” che si celebra sin dal 1988. Da ben 34 anni in tutto il Pianeta si parla e ci si confronta su una malattia che purtroppo oggi non occupa più le prime pagine dei giornali e le bacheche delle testate online e della quale si torna a parlare quasi prevalentemente in occasioni come quella odierna. Eppure si muore ancora di Aids.

«La relazione annuale al Parlamento sulle dr È all’insegna della call to action “Equalize” contro le disuguaglianze e per il diritto e l’accesso alla cura di tutti la “Giornata mondiale di lotta alla HIV/AIDS” che si celebra oggi– afferma Luciano Squillaci, presidente della Federazione italiana comunità terapeutiche, unendosi all’OMS per commemorare questa ricorrenza -- ci rileva che, nel corso dell’anno 2020, in Italia sono state notificate 1.303 nuove diagnosi di infezione da HIV, il 3,4% delle quali (n.44) ha riguardato utilizzatori di droghe per via iniettiva, evidenziando un decremento del 56% rispetto al 2019, dopo l’aumento registrato nel biennio precedente. Il ritardo di notifica delle nuove diagnosi HIV relative all’anno 2020 potrebbe essere più accentuato rispetto ai tre anni precedenti proprio a causa dell’impatto del COVID-19 sulla sorveglianza HIV. Non si muore solo per droga, quindi, ma esistono i decessi per droga correlati alle malattie infettive come HIV – AIDS ed epatiti virali».