La Sanità territoriale non dimentichi la residenzialità di anziani, disabili e minori

È così convinta che si debba fare sul serio, Uneba, che stamane presenterà «un progetto di possibile utilizzo delle rsa nei centri urbani per sopperire alla mancanza di medici di base nei confronti degli anziani ultra settantacinquenni presenti sul territorio». Il tempo corre, il Pnrr ha un’agenda da rispettare e giustamente chi opera non vuole rischiare che se ne sprechi l’opportunità costruendo un sistema territoriale che non dialoga con questa vasta articolazione della risposta sociosanitaria. Si tratta cioè di costruire quella filiera che si prenda cura della condizione anziana e non si trovi a doverne gestire di colpo l’autosufficienza, come racconta anche VITA di dicembre, dedicato proprio a questo tema (e che potete acquistare a questo link), anche se Uneba allarga giustamente il ragionamento alle altre forme di residenzialità, che riguardano anche disabili e bambini.

Essendo alle porte una nuova tornata elettorale – si voterà in Lombardia il 12 e 13 febbraio, praticamente domani – Degani e i suoi sanno che l’ascolto del governatore uscente (e ricandidato) non mancherà. Non che ci siano intenti polemici, tutt’altro a leggere la nota ufficiale: «Daremo anche atto positivamente dell’intervento di Regione Lombardia sulla ricerca di nuove figure professionali come l’operatore socio-sanitario-oss, con formazione complementare suggerendo, a fronte della carenza medico infermieristica, di proseguire con tale percorso confrontandosi con il ministero della Sanità in sede di Conferenza Stato/Regioni per attuare la formazione degli operatori sociosanitari specializzati - Osss ed implementarne il mansionario».

Oltre ai tre ospiti principali, Fontana, Bergamaschi e Harari, con cui dialogheranno lo stesso Degani e il presidente di Aris Lombardia, Nicola Spada, l’assemblea ascolterà gli interventi di Stefano Portioli, che interverrà su “I consultori famigliari tra storia e futuro”, Paola Lodovici su "I servizi nell'area minori, analisi e prospettive", Luca Moroni, che parlerà di “Valorizzare il personale socio-sanitario per sviluppare le cure palliative”, Stefania Pozzati, con un contributo su “Alcune considerazioni e scenari sul futuro delle Rsa” e Carlo Augusto Marazzini, con una relazione su "La domiciliarità: dall'Adi alle cure domiciliari".

Nell'immagine di apertura, un momento quotidiano alla rsa Palazzolo di Fondazione Don Gnocchi a Milano.