Pnrr, Italia in affanno ma gli altri Paesi non stanno meglio

Si lavora da tempo, ormai, al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Pnrr. È giunto il momento di riprogrammare, perché l’Italia si è accorta di essere indietro nei tempi e di aver parecchi errori, alcuni gravi ma comunque correggibili. La vera sorpresa è che la maggior parte degli altri Paesi europei non sta meglio di noi. Ora sono arrivati i risultati delle prime analisi, realizzate all’interno del progetto Recovery Watch della Fondazione per gli studi progressisti europei - Feps, con la partecipazione del Forum Disuguaglianze diversità. Ieri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Cnel, a Roma, sono stati illustrati alcuni dati comparati con i relativi provvedimenti adottati in altri Paesi europei.

Nessuna illusione: c’è parecchio da fare per migliorare la qualità degli interventi e le effettive ricadute per cittadini e imprese. In Italia c’è stata una scarsa consultazione, sicuramente inferiore ai vicini Paesi iberici, e poi una forte centralizzazione anche a causa dei tempi ristretti. Si è scelto di assumere nuovo personale nella pubblica amministrazione per aiutare a far viaggiare il Pnrr (in buona parte a tempo determinato) ma, dei 24mila dipendenti complessivi, soltanto 2.800 saranno destinati agli enti locali, cioè là dove c’è il vero gap di competenze. Spenderemo il 49,55% delle risorse richieste all’Europa per la coesione sociale e territoriale (la Spagna investirà in questa direzione il 55,94% del totale, il Portogallo invece il 46,64%), tuttavia soltanto il 40% delle complessive risorse del Pnrr italiano, pari a 82 miliardi di euro, sarà impiegato al Sud. Ecco perché diventa fondamentale aprire un autentico dibattito pubblico almeno in questa fase.

Il presidente del Cnel, Tiziano Treu, ha ricordato che «quella che comincia ora è una fase ancora più delicata della precedente. Il monitoraggio da parte della pubblica amministrazione è complesso, se si vuole farlo continuo e partecipato: non è quello che fa la Ragioneria generale, per intenderci. È tempo di passare alla valutazione per correggere il tiro e gli errori».

«Non vogliamo sostituirci al ruolo degli organi preposti dello Stato», ha subito chiarito David Rinaldi, direttore del centro di Studi e politiche pubbliche della Feps. «I Piani sono stati lanciati lo scorso anno, mentre ora comincia la fase dell’implementazione. Ad oggi, dunque, possiamo studiare solo l’impatto potenziale sulla base della modalità di governance e delle strategie proposte. Oggi presentiamo quattro studi rappresentativi di ciò che sta accadendo nel territorio italiano su diversi aspetti di decisiva importanza per la giustizia sociale e ambientale: le politiche di cura e la dimensione di genere; le politiche per la prima infanzia; l’impatto delle misure per il clima sul mercato del lavoro; l’attenzione riservata nella governance alle specificità dei luoghi e al dialogo con parti sociali, società civile e amministrazioni locali».

Alessandra Faggian, direttrice per le Scienze sociali del Gran Sasso Science Institute, ha introdotto la ricerca incrociata condotta sui Pnrr di Italia, Spagna e Portogallo. «Abbiamo cercato di dare una risposta alla domanda: quanto sono efficaci le politiche per le persone nei luoghi in cui esse risiedono? Aiuteranno la coesione territoriale? Abbiamo analizzato tre fattori: la dimensione territoriale, la partecipazione al dibattito pubblico, la governance multilivello e il rinnovo della pubblica amministrazione. L’Italia, tra i Paesi europei, è quello che ha deciso di indebitarsi di più. Abbiamo chiesto molte risorse che, in buona parte, dovremo restituire. Eppure, sembra che il divario tra Nord e Sud sia destinato a permanere. Da anni esiste la Strategia nazionale per le aree interne – Snai, tuttavia viene citata in rari passaggi del Pnrr. Assistiamo a una grande frammentazione degli interventi e della definizione stessa di “aree marginali”. È legittimo chiedersi se sia accaduto per il ruolo dei diversi gruppi di interesse».

Laeticia Thissen, analista politica per la parità di genere della Feps, ha ricordato che «la pandemia ci ha fatto cambiare il nostro modo di percepire il ruolo della “cura” e dell’assistenza sociale nella nostra vita quotidiana, dando al termine cura il significato più esteso possibile. Essa varia parecchio in base al genere: non è un caso che le donne abbiamo sostenuto in modo sproporzionato gli impatti socioeconomici del Covid. La crisi del sistema sociosanitario era già in atto da prima, perciò bisogna comprendere quanto aiuterà il Pnrr. Abbiamo fatto una comparazione tra Italia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Lettonia e Spagna».