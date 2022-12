Donazioni per il Covid-19, chi ha rendicontato e chi no

Un miliardo di euro in donazioni per gestire l'emergenza Covid: era la stima del nostro Italy Giving Report di un anno fa. Oggi abbiamo un dato in più: quello degli oltre 203 milioni di euro donati dagli italiani per superare l’emergenza Covid e portati in dichiarazioni dei redditi. È la cifra che emerge dai dati del Ministero dell’Economia e delle finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021, senza dubbio solo una piccola parte del grande fiume di generosità con cui gli italiani hanno risposto all'emergenza (basti pensare che la sola Protezione Civile raccolse circa 170 milioni di euro per l'acquisto di beni strumentali e ltri 12,6 milioni per sostenere i parenti dei sanitari deceduti durante l'emergenza.

Si tratta - che siano state portate in dichirazione dei redditi o meno - di erogazioni liberali per cui ciascuna pubblica amministrazione doveva tenere apposita rendicontazione separata. Fondi su cui, però, secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione-Anac c’è «una generalizzata carenza di pubblicazione della rendicontazione in Amministrazione Trasparente»: è la comunicazione di poche settimane fa dell’Anac, che ha invitato le Amministrazioni inadempienti «ad integrare la sottosezione “Interventi Straordinari e d’urgenza” tempestivamente, e comunque entro l’anno». Dalla sua rilevazione a campione, il 70% delle Regioni, dei Comuni, delle Aziende sanitarie, degli enti locali italiani non ha ancora rendicontato l'utilizzo delle donazioni ricevute per l'emergenza Covid.

Un anno fa, nel 7° Italy Giving Report, facevamo il punto sul fiume di generosità (e quindi di soldi) che aveva accompagnato nel 2020 lo scoppio della pandemia da Covid-19. Durante il primo lockdown infatti si era registrata un’impennata di donazioni, grandi e piccolissime, con Candid.org che mappava solo a livello di donazioni filantropiche la cifra record di 20,6 miliardi di dollari di donazioni. In Italia, si diceva lì, solo il 22% delle donazioni fatte per l’emergenza Covid era passata da una non profit: molto si era riversato su Protezione civile, ospedali pubblici, comuni, in alcuni casi con donazioni finalizzate che era stato poi impossibile utilizzare, come è stato per il caso eclatante dell’Ospedale alla Fiera di Milano, che raccolse fondi ben oltre le necessità. Il decreto Cura Italia del marzo 2020 prevedeva che tutte le pubbliche amministrazioni beneficiarie di donazioni liberali per combattere il Covid presentassero una apposita rendicontazione separata dei fondi giunti sui propri “conti Covid”, pubblicandole sui propri siti. L’obbligo scattava solo a fine emergenza, ossia al 31 marzo 2022: per questo un anno fa era difficile fare un punto esaustivo.

Il Mef, che annualmente ci trasmette i dati aggregati relativi alle donazioni portate in deduzione e detrazione dagli italiani per il nostro Italy Giving Report, traccia 200.409 dichiarazioni dei redditi di individui che palesano al fisco il diritto a una detrazione per una donazione fatta nel 2020 per il contenimento e la gestione del Covid-19, per una somma poco superiore ai 61 milioni di euro (per l’esattezza 61.098.359 euro). Poiché il DL 18/2020, convertito, con modificazioni dalla L. 27/2020, stabiliva che «per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» spettasse «una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro», ecco che le donazioni degli italiani per il Covid-19, nel 2020, almeno per la quota portata in dichiarazione dei redditi, ammonta all’incirca a 203,6 milioni di euro. E questo è un primo dato.