Caso Sardegna: sovraffollamento ma meno recidive con il teatro

Il 70 per cento delle persone ospiti di un istituto di pena cade in recidiva, una volta lasciato il carcere. Questo dato ha rafforzato la riflessione della compagnia “Cada Die Teatro” di Cagliari, una delle più importanti della Sardegna, che partecipa a due progetti mirati nel carcere di Uta (Cagliari). «Non tutti hanno accesso a strutture alternative, come la comunità La Collina di Serdiana guidata da don Ettore Cannavera», sottolinea Pierpaolo Piludu, cofondatore di Cada Die insieme ad Alessandro Mascia. «Non è certo un caso se lì si registrano recidive molto più basse, intorno al 4-5%. La nostra scommessa è far sì che il teatro diventi uno strumento di emancipazione per uomini e donne che, al di là delle scelte fatte in passato, sono alla ricerca di un’opportunità di rinascita. Ecco perché stiamo portando avanti due progetti finanziati dalla Fondazione di Sardegna e sostenuti da Cpia Karalis 1 e Ufficio di esecuzione penale esterna – Uepe: “Per Aspera ad Astra - Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza” (dove protagonisti sono i detenuti del carcere di Uta in un programma nazionale che vede impegnate 14 compagnie teatrali con altrettante Fondazioni bancarie e istituti di pena) e “Teatro oltre le sbarre” (riservato ad allievi attori in regime di semilibertà). Il sistema carcerario non solo è dispendioso, ma in tutti questi anni non ha neppure funzionato. Costa molto e non permette ai detenuti di uscire migliori rispetto a quando sono entrati la prima volta».