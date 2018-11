Manes: una mini patrimoniale volontaria sulla ricchezza finanziaria per ripartire più coesi

Vincenzo Manes, imprenditore e filantropo, fondatore di Dynamo Camp primo camp di terapia ricreativa in Italia che ha aperto le porte nel 2007, ha fortemente voluto e lavorato all'ideazione e definizione della Fondazione Italia Sociale: istituita dalla legge di riforma del Terzo settore (L.106 del 6 giugno 2016, art.10) e finalizzata allo sviluppo dell’economia sociale attraverso risorse private. Si tratta di una persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, dotata di autonomia statutaria e gestionale. Vi possono aderire enti pubblici e privati, sia profit che non profit. Dal dicembre 2017 la Fondazione è operativa e Manes ne è diventato ufficialmente presidente, affiancato nella governance dai Consiglieri Andrea Sironi, Cristina De Luca e Gabriele Sepio. In questi giorni con due articoli, il primo su Il Corriere della sera e il secondo su Milano Finanza, Manes ha proposto un’idea di concreta per ridare slancio all’occupazione senza sussidi. In un dibattito povero di idee concrete e ricco solo di polemica politica tra fazioni approfondiamo con lui i contenuti della sua proposta.

Cominciamo dall’inizio, il suo è prima di tutto un appello a ritrovare urgentemente una comune passione civica e una condivisione e una responsabilità di tutti alle sorti del Paese.

Manes: Se l’analisi documentata e razionale dei fatti lascia il campo all’intensità delle passioni il risultato è un clima di eccitazione sociale in cui i punti di intesa svaniscono. E al venir meno del comune sentire l’unica regola che resta è pensare ciascuno per sé. Con le paure del futuro che si mescolano insieme: dal timore per la precarietà del lavoro e l’impoverimento a quello per la perdita dell’identità minacciata dall’immigrazione. Le conseguenze sono devastanti perché si ritorcono contro la parte più debole della società italiana. Quella per cui fare affidamento solo su di sé significa partire con uno svantaggio incolmabile. Quella che ha più da perdere dal venir meno di un ethos di solidarietà diffusa. Non è vero infatti che dall’inasprimento del clima sociale siano colpiti tutti alla stessa maniera: i più deboli, quelli con meno risorse e mezzi, lo sono molto di più rispetto ai cosiddetti “ceti riflessivi” o ricchi. La rassegnazione con cui ci stiamo adattando all’idea che più di tutto conta difendere il proprio particolare ha un prezzo molto alto da pagare. Il Paese oggi è agitato nel profondo da un istinto di autodifesa che bada al destino individuale più che a quello collettivo, si tratti dell’artigianato veneto o del disoccupato campano. La tenuta del tessuto sociale è necessario per ogni progetto di governo. Senza c’è solo un penalizzante clima di rancore che finirà per ritorcersi contro chi lo alimenta. Torna allora la necessità di pensare in termini di bene comune, di responsabilità civica. Un impegno che richiede la partecipazione di tutti ma che è più grande per chi detiene posizioni di potere e più ricchezza.

Lei, in particolare, sottolinea come la ricchezza netta familiare in Italia sia particolarmente alta e come un piccolo sforzo da parte di tutti contribuirebbe a far ripartire crescita e occupazione.

Manes: La ricchezza netta familiare, calcolata come la somma delle attività reali e finanziarie e al netto dei debiti, presenta (dato 2013) un valore medio per l’area dell’euro di circa 230.000 euro. Tra i paesi con maggiore popolazione, l’Italia ha una ricchezza netta media familiare relativamente elevata nel confronto internazionale (275.200 euro). Il totale complessivo supera i 10mila miliardi euro. Di questi poco meno della metà sono riferibili alla ricchezza finanziaria. Se calcolata in rapporto al reddito disponibile, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è in media ancora più elevata rispetto agli altri paesi del confronto. Tuttavia, secondo i dati Eurostat nel decennio 2006-2016 l’aumento della ricchezza netta degli italiani è coinciso con l’aumento del numero di persone che soffrono di gravi deprivazioni materiali, che è uno degli indicatori con cui si misura la povertà. Il numero delle persone in difficoltà è aumentato in tutta l’Eurozona, mentre è diminuito in Germania e in Francia. In Italia si è assistito ad una crescita abnorme, che la si misuri in termini assoluti o relativi: nel 2017 si stimavano in povertà assoluta 1 milione e 778 mila famiglie residenti in cui vivevano 5 milioni e 58 mila individui; rispetto al 2016 la povertà assoluta è cresciuta in termini sia di famiglie sia di individui. L’Italia quindi, che ha una ricchezza finanziaria netta fra le più alte dell’area euro, ha visto un’esplosione del numero cittadini in difficoltà. L’effetto della disuguaglianza è più marcato che negli altri paesi europei: siamo più ricchi, ma abbiamo più poveri. Gli effetti di questa situazione si ripercuotono su più fronti: dalla riduzione del livello di coesione sociale alla polarizzazione degli atteggiamenti politici, fino alla sfiducia crescente nei confronti delle istituzioni pubbliche. Il paradosso di un paese che è cresciuto contemporaneamente in ricchezza e in povertà genera dunque una situazione in cui il peggioramento del clima sociale e politico mette a rischio il risparmio accantonato dalle famiglie.

Per questo lei propone una sorta di patrimoniale responsabilizzante, coesiva e leggera sulla ricchezza finanziaria

Manes: In un contesto in cui gli strumenti tradizionali destinati a tutelare la ricchezza delle famiglie sembrano non funzionare più, o non abbastanza, occorre trovare altri modi per rendere la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane un fattore di contrasto al crescente senso di insicurezza sociale. Uno di questi è quello di promuovere una responsabilizzazione diretta dei cittadini, che passi attraverso l’utilizzo di una parte di tale ricchezza privata per ridurre il senso di incertezza e migliorare la qualità della convivenza civile riducendo le disuguaglianze e creando occupazione attraverso il potenziamento dell’offerta di servizi sociali e di interesse collettivo. Per mettere così in sicurezza il Paese e, in definitiva, garantire il godimento futuro della ricchezza accumulata. Senza un intervento sulla coesione sociale è più difficile infatti tutelare il risparmio degli italiani. L’impegno di ciascuno nel mettere in gioco una minima parte delle proprie risorse finanziarie non ha quindi soltanto una finalità altruistica ma serve a difendere il legittimo interesse di ciascuno nell’evitare che i propri risparmi vengano erosi dall’instabilità.

La proposta “Unopermille” intende agire in entrambe queste direzioni. In sintesi, consiste nella creazione di un fondo nazionale alimentato da un prelievo dell’uno per mille (eventualmente elevabile fino al due per mille) sulla ricchezza finanziaria degli italiani, da destinare alla creazione di occupazione nel settore sociale attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni non profit e destinato a progetti rivolti al miglioramento del livello di coesione sociale e della qualità della vita associata. L’uno-due per mille è una percentuale irrisoria per chi è chiamato a contribuire, ma moltiplicato per lo stock complessivo delle risorse finanziarie del paese può rendere disponibile una somma significativa per interventi di sviluppo strategico.