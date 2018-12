«Al Quadraro i ragazzi si salvano con il ghetto rap»

Non c’è a suo avviso questo messaggio?

No, sarebbe come dire che i film sulla mafia mitizzano le associazioni a delinquere. Non è così. Chi guarda Scarface può anche mitizzare Tony Montana ma di sicuro, alla fine, sarà colpito dalla brutta fine di quel personaggio. Non vi immaginate quanti ragazzi si sono salvati con la musica. È una medicina e uno sfogo. Il rapper non sta più in strada ma in studio. E diventa un esempio anche per gli altri.

Tra i nomi che avete lanciato avete Colle der Fomento, Noyz Narcos, Capo Plaza e Baby K. Tutta gente che vende tantissimo. Siete diventati un’etichetta ricca?

Siamo ricchi dentro (ride).



È una citazione di Ghali?

No, era per dire che noi con questi ragazzi facciamo solo un pezzo di strada, all’inizio. Poi, quando si raggiungono certe dimensioni arrivano esigenze diverse. A quel punto preferiamo che vadano con le major e camminino con le proprie gambe. Noi vogliamo rimanere underground e medio piccoli. Non possiamo garantirgli le cifre che vanno a percepire da colossi come Sony o Universal.