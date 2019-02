Malacrida: «Questo Reddito di cittadinanza non darà posti di lavoro»

Confindustria ha stimato che saranno poco meno di 200 mila le posizioni più qualificate a disposizione, nel triennio 2019-21, nei settori della meccanica, Ict, alimentare, tessile, chimica, legno-arredo, ovvero le sei produzioni trainanti del Made in Italy. Nel giorno in cui l’Italia entra ufficialmente in recessione (secondo trimestre consecutivo con il segno meno davanti al Pil, ci fa sapere l’Istat dopo le anticipazioni del premier Giuseppe Conte) non si può che accendere un faro sul cosiddetto mismatch fra domanda e offerta di lavoro. Una distanza che dovrebbe essere coperta, almeno in parte, dal provvedimento bandiera del Governo del cambiamento: il reddito di cittadinanza. Una misura ibrida che il suo ideatore, Pasquale Tridico, in un recente intervento sulle colonne del Corriere della Sera definisce come «misura di reddito minimo, di contrasto alla povertà e di riattivazione verso il mercato del Lavoro». Può dunque essere la carta di volta? L’abbiamo chiesto ad Andrea Malacrida, amministratore Delegato di Adecco Group Italia (2500 dipendenti, oltre 400 filiali, 50mila lavoratori gestiti ogni giorno di cui 10mila a tempo indeterminato e più di 10mila aziende clienti ogni settimana). Malacrida è anche vicepresidente di Assolavoro, l’organo di rappresentanza di tutte le agenzie del lavoro operative nel nostro Paese.

Partiamo dal dato delle 200mila vacancies: conferma? Malgrado i venti di crisi in Italia c’è ancora chi offre lavoro?

Partiamo allora dai nostri numeri. Su 50mila persone ci sono tante figure operative, senz’altro. Ma quelli che riusciamo a stabilizzare e ad assumere a tempo indeterminato generalmente sono profili con laurea e competenze medio alte. Venendo al dato di Confindustria: è vero il sistema Italia si è dimostra, e non certo da ora, incapace di reclutare o costruire professionalità e competenze proprio in quelle aree dove c’è offerta di occupazione.

Può fare qualche esempio?

C’è una fame incredibile di competenze digitali e mancano persone realmente formate sulla digitalizzazione e le attività delle nuove tecnologie. E questo vale in senso trasversale in tutti i settori. Oggi siamo in un mercato di sharing economy, un mercato dove l’evoluzione, il next step di ogni industry è quello di capire la copia digitale che avrà il business. Io stesso sto ispirandomi, studiando, sto immaginando quella che sarà la copia digitale di Adecco. Per definire il modello è necessario avere competenze forti digitali all’interno dell’azienda. Competenze che non si trovano.

Il primo intervento del Governo è stato il decreto Dignità…

La norma è uscita ad agosto. Tra settembre, ottobre, novembre e dicembre abbiamo assunto 50mila persone in meno, rispetto al medesimo periodo del 2017. Un dato preoccupante, ma che incorpora anche il periodo transitorio che scadeva il primo novembre entro il quale si poteva assumere con le norme precedenti.

Insomma poteva essere anche peggio?

Non solo. Sarà peggio. Le nostre previsioni da qui a Pasqua sul lato occupazioni sono di profondissima sofferenza.