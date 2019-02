Porto in scena la normalità delle persone con disabilità. E diverto

Le cose stanno cambiando?

Un certo cambiamento è in corso, si affrontano più facilmente temi sensibili, ma non c’è ancora apertura dal punto di vista lavorativo. E permane ancora il vizio di trattare la persona con disabilità come un eroe o come uno sfigato. C’è sempre la rincorsa dell’eccezionalità. Per esempio quando si parla di campioni paralampici, sono sempre eccezionali, ma se vincono delle medaglie è perché sono bravi, non perché sono disabili.

E nel tuo campo, nel campo artistico ci sono dei progressi?

Come attrice malata, vengo discriminata dagli addetti ai lavori, hanno paura, pensano all’assicurazione, al fatto che non puoi fare certe cose. Invece il pubblico è più pronto, più aperto. E credo che sia dovuto al fatto che all’estero, nelle fiction che arrivano dagli Usa ci sono attori con disabilità, si scherza sulla disabilità. In Italia sembra ci sia un tabù, da noi non avrebbero mai fatto un film come “Quasi amici”. Per esempio avevo fatto una puntata zero di una sit-com con alcuni amici di Zelig, lì mi prendevo e mi prendevano in giro. Io lo trovavo geniale. Ma non è mai andato in onda. Ecco a teatro io riesco a far ridere…

Cosa ti auguri per il futuro non solo tuo, ma anche per altri attori e attrici che hanno delle disabilità?

Mi auguro un vero salto di qualità: lavorare perché sei bravo e non perché sei disabile.

La tournée

Lo spettacolo dopo Saronno, andrà in scena il 7 marzo al Teatro Sant’Antonio a Montecchio Maggiore (VC); il 9 marzo al Teatro Sociale di Canzo (CO); il 16 marzo allo Spazio Bi di Cormano (MI) e il 5 aprile al Teatro Cristallo di Cesano Boscone (MI).

La regia è affidata ad Arturo Di Tullio, con la partecipazione straordinaria in video di Manuel Frattini.

In apertura foto di Claudio Padovan - una scena dello spettacolo