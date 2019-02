Lamiere, viaggio a Deep Sea. Lo slum ai margini dell’umano

Com’è nato Lamiere?

Nel marzo 2017, la nostra amica Eloisa Franchi ci suggerì di documentare a fumetti una delle iniziative dell'ONG per cui è medico e ufficio stampa, Rainbow for Africa. Noi tre avevamo già pubblicato alcuni piccoli reportage grafici su temi sociali per Pagina99, grazie ad Alessandro Leogrande — cui Lamiere è peraltro dedicato. Pochi mesi dopo, nacque la divisione comics di Feltrinelli e fu affidata a Tito Faraci. Tito era già stato editor a Topolinodi Giorgio e Danilo, e ci chiese se avessimo qualche idea per un lavoro di giornalismo a fumetti ad ampio respiro. A questo punto fu naturale proporre un reportage sull'attività di Rainbow for Africa, nel dettaglio in uno slum di Nairobi.

Quanto è durato il vostro viaggio?

Nove pienissimi giorni. Siamo arrivati in Kenya il 9 marzo 2018 e siamo ripartiti il 18 dello stesso mese. Abbiamo documentato l'attività medica di Rainbow for Africa a Deep Sea e le modalità di aiuto "non assistenziale" del nostro ospite, frate Ettore Marangi. Abbiamo anche visitato altri due slum di dimensioni maggiori, Kangemi e Mathare.