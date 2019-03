L'età del rancore: cronache di una generazione superflua

A margine delle motivazioni relative alla sentenza del giugno 2016 ,sulla paranza dei bambini, nel cui processo era giudice, in un’intervista rilasciata a un quotidiano locale lei si interrogò su quel “ filo più sottile ed esistenziale che lega i giovani che scorrono in armi nelle vie del centro storico di Napoli («le stese») per uccidere e farsi uccidere, e i militanti del jihad: entrambi sono ossessionati dalla morte, forse la amano, probabilmente la cercano, quasi fosse l’unica chance per dare un senso alla propria vita e per vivere in eterno».

Negli ultimi anni della mia esperienza mi sono imbattuto in alcune vicende di criminalità giovanile, note alla cronaca come “la paranza dei bambini” e nel corso delle indagini, che secondo la metodologia giuridica odierna hanno un approccio molto invasivo sulla dimensione socio-relazionale degli indiziati, ho avuto modo di visionare i loro profili sui social, oltre ad analizzare le intercettazioni telefoniche.

Mi colpì molto rilevare come questi ragazzi, che erano i figli o i nipoti delle famiglie camorristiche, in realtà avevano ben poco a che vedere con l’impianto iconologico classico di questo sistema criminale. I loro segni distintivi, i loro simboli di appartenenza non hanno più alcun riferimento ai rituali tradizionali (lo scambio di sangue o le foto dei santini bruciati), che forse non conoscono nemmeno. Piuttosto presentano elementi come tatuaggi a base di numeri, molto simili a quelli di gang latino-americane come Mara Salvatrucha o MS13, oppure la cosiddetta “barba alla talebana” che, in genere, riconduciamo ai foreign fighters.