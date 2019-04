Psicologia aumentata: «Il drago arrabbiato sono io»

una evidente occasione per potenziare le chance di generare benessere nei loro pazienti. Da questa visione, dopo due anni di studi e applicazioni, nasce il progetto “Psicologia Aumentata”, un innovativo modello di integrazione tra realtà virtuale, psicoterapia e supporto psicologico, basato sulle ultime frontiere della ricerca tecnico-scientifica. Grazie ai moderni visori a 360°, gli strumenti della Psicologia Aumentata sono le esperienze immersive, vere e proprie ambientazioni virtuali, attraverso le quali il paziente vive in prima persona racconti dal contenuto metaforico, sperimentando un elevato livello di presenza e attivazione.

Quali sono i pilastri di Become? LB

Forniamo a psicologi e psicoterapeuti di qualsiasi orientamento esperienze immersive di realtà virtuale che permettono ai pazienti di vivere stati percettivi d’impatto per il cambiamento positivo, offrendo stimolazioni analogiche che generano insight, elaborazioni e ristrutturazioni. Ma forniamo anche a psicologi che lavorano con le aziende esperienze immersive che offrono percorsi di realtà virtuale concepiti per ridurre lo stress lavoro-correlato, mitigare il tecnostress, favorire l’empowerment, amplificare la creatività, contribuendo al buon clima aziendale e al benessere organizzativo. Tutti gli specialisti che vogliono utilizzare questo strumento devono partecipare a corsi di formazione. Le ulteriori possibili declinazioni, oltre al contesto clinico, organizzativo e sportivo, sono quelle proprie dell'ambito del rilassamento, per il quale sono state realizzate ambientazioni con caratteristiche grafiche e sonore ispirate alle attuali ricerche in ambito psicologico e neuroscientifico. Attraverso appositi protocolli, le esperienze immersive di "Rilassamento Aumentato" o di "Stress Management Aumentato" possono essere somministrate in quei contesti di cura che richiedono specifici interventi di gestione dello stress o terapie distrattive (pazienti o caregiver, in ospedali, cliniche, RSA,...), o in aziende, anche senza il supporto di un professionista della salute mentale (seppur consigliato per una maggior efficacia dell'intervento).

Qual è concretamente il valore aggiungo di Become? LB

Un’esperienza immersiva è multisensoriale e più e coinvolgente. Ciò significa che dura di più in termini di apprendimento. L’esperienza del buco nero, ad esempio, può essere identificata come depressione, relazione tossica, può rappresentare una dipendenza. Per questa ragione abbiamo cercato di creare metafore trasversali: dalla barca allo spazio. Dal deserto al mondo ghiacciato (Sono consultabili a questo link ndr). Siamo sempre più strutturati, razionali e logici. Abbiamo un enorme difficoltà ad accedere al mondo immaginario, in terapia, invece, è fondamentale che l’aspetto immaginativo emerga. Con la realtà virtuale facciamo un “prestito di immaginario”, che funge da strumento catalizzatore per un accesso più veloce all’immaginario stesso.

Quanto è importante il vissuto personale a prescindere dallo strumento? AG

È tutto. Perché a parità di contenuto la tecnologia si connette con la tua biografia. La realtà virtuale è sempre ancorata alla tua storia. Ed è questo che fa la differenza. Possiamo dire che la realtà virtuale è un medium per gli psicologi e terapeuti, che li aiuta, attraverso le immagini, ad arrivare prima al problema. L’elemento centrale rimane il percorso di terapia con lo specialista.

Cosa succederà tra 10 anni?

Siamo nel pieno della trasformazione. Si sta cominciando a percepire la potenzialità dell’innovazione tecnologica applicata alla psicologia. Anche gli strumenti stanno diventando più accessibili e per questa ragione bisogna porre degli argini. Alcuni li pone il professionista, alcuni l’impresa. Ma da qui a dieci anni gli strumenti tecnologici in campo medico saranno cosi persuasivi che a porre l’argine dovrà essere anche il legislatore per definire i limiti dell’applicazione. Il tema, infatti, è anche etico e culturale. È fondamentale, da questo momento in poi, far uscire la ricerca scientifica dalle stanze dell’università per portarla a beneficio dei pazienti.

Andrea Gaggioli

Si è laureato in Psicologia (indirizzo: Psicologia Generale e Sperimentale) presso l’Università di Bologna, nel 1999. Dopo aver svolto iniziali esperienze di ricerca industriale presso l’Istituto Fraunhofer di Stoccarda, nel 2005 ha conseguito un Dottorato di ricerca in Psicobiologia presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano. Dal 2001 ha avviato una pluriennale collaborazione scientifica con l'Applied Tecnology for Neuro-Psychology Lab presso l'I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Italiano. L'attività di ricerca del Prof. Gaggioli si inquadra nel scientifico-disciplinare della Psicologia Generale, con due principali filoni di indagine: (i) l'analisi dei processi cognitivi e comunicativi implicati dai media digitali e le relative applicazioni nella promozione del benessere psicologico e dell'empowerment (Tecnologia Positiva); (ii) lo studio della creatività individuale e di gruppo.

Luca Bernardelli

Esercita la professione di psicologo ed è specializzato nello sviluppo di soluzioni di tecnologia positiva. Focalizzato sullo studio del tecnostress, ha ideato e realizzato Relaxity VR, una delle prime esperienze di Realtà Virtuale dedicate allo stress management. Con una ventennale esperienza commerciale nel mondo delle multinazionali Tech, è co-founder di Bowman, start-up di prodotto in ambito Big Data e Machine Learning, e founder del portale mainstream dedicato alle esperienze trasformative PersonalDreamer.com.