Rwanda, un successo cinematografico costruito in crowdfunding

In cosa il film si differenzia dallo spettacolo teatrale?

La novità principale è l’originalità della sceneggiatura. Mi spiego: nel realizzare il nostro progetto abbiamo sperimentato anche noi una sorta di razzismo: una storia ambientata in Africa è stata giudicata da tanti poco interessante, al punto che il progetto rischiava di naufragare. Purtroppo in Italia c’è molta poca attenzione a quanto avviene fuori dall’Europa: pensiamo al conflitto in Sud Sudan, quanti dei nostri media ne parlano? Per nostra fortuna, tuttavia, le cose finalmente si sono sbloccate e abbiamo sperimentato di persona l’intervento della Provvidenza.